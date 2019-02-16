Москали и кацапы: в чем разница?

Кто такие кацапы?

И чем они отличаются от москалей? Почему этими обидными прозвищами называют жителей России?

Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал эти названия – но что они означают на самом деле и чем отличаются друг от друга, известно немногим.

Поэтому поделюсь тем, что известно мне – при этом нисколько не претендуя на истину в абсолютной инстанции.

Начнем с москалей.

Изначально москалями украинцы называли служивый люд, состоявший на службе у Российской империи (независимо от национальной принадлежности): военных, полицейских, сотрудников тогдашних спецслужб и некоторых госчиновников – в общем, всех тех, кто служил инструментом порабощения украинцев в руках самодержавия.

Выражение «побрить у москали» помните?

Позже это определение от украинцев переняли и представители других народов.

Понятие «кацап» произошло от слияния двух слов: «как» и «цап» (кто не знает, цап – это по-украински козел). Этим словом называли сначала воинов Московии, а потом и всех остальных жителей Российской империи, попадавших под сравнение с козлами.

Надо заметить, что современное уголовно-негативное значение слово «козел» получило сравнительно недавно – изначально в него закладывался чуть иной смысл. Схожесть с козлами приобреталась по следующим признакам:

1.

Упрямство – как известно, козлы в природе очень упрямые животные.

2.К

линовидная бородка – как у цапа ( как цап или кацап).

3.

Запах – козлы всегда обладали специфическим неприятным запахом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: не все москали – кацапы, и не все кацапы – москали. Тем более не все жители России являются кацапами и/или москалями.

Как их отличить от обычных нормальных людей в современном мире? Да очень просто.

Каждый, кто заражен имперским вирусом и мечтает или помогает Кремлю воссоздавать Империю, кто состоит на службе у Москвы – тот москаль, независимо от гражданства и места проживания. При этом такие люди не обязательно являются кацапами – ведь среди москалей есть масса культурных, образованных, по-своему воспитанных и даже местами интеллигентных людей, по тем или иным причинам состоящих на службе у Кремля.

Кацапы же в современном мире отличаются тупостью, ленью, козлиным упрямством, нечистоплотностью, алчностью, хамовитостью, грубостью, необразованностью и другими подобными качествами. Если вам попался сильно нетрезвый и матерящийся индивидуум, от которого за версту несет запахом давно немытого тела, и который при малейшем несогласием с его исключительно верной точкой зрения переходит на оскорбления, хамство или применение физической силы – это стопроцентный кацап., независимо от этнического происхождения.

Точно такими же кацапами можно считать и интернетовских троллей, портянок и ура-патриотов.

Остальных жителей России, не страдающих имперскими амбициями и не обладающих вышеперечисленными чертами или хотя бы борющимися с ними и считающими их недостойными человеческого звания, называют просто россиянами, независимо от национальности.