Военная миниатюра ч.3
"Ромашки", автор Дмитрий Хакимов
Воспоминания
БТ-5 Автор Paolo Conte
"Грязевые ванны"
Автор Юрий (никнейм "ВзПУшник")
U-998 (машстаб 1:350)
Автор Zidon
"Будем жить, будем петь"
Автор Александр Жаров.
Автор Roger Hurkmans
Автор Ipms Moorsele
Зил-157 1/35
Автор Norbert Németh
Диорама "Stalker", масштаб 1:43
Автор David Gaspur.
Масштаб 1/24
"Где-то в мире"
Масштаб 1/35
Автор Iгар Сарока.
Z-17
Zvezda 1:350
Denis Pozdnyakov
Сирия
Подводная лодка класса "Борей"
Масштаб 1/350
Автор Василий Гончаров.
Emanuele Procaccini
Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
T-60
Miniart 1/35
Автор Coldrabbit
Тигр Das Reich проломил мост 21.03.1944 через речку Ушица в местечке Зьньков.
Автор: Сергей Билецкий.
"На задворках войны"
Автор: Алексей Соколов.
Диорама на немецком шлеме M35
Берлин 1945
Масштаб 1/35
Автор Maciej Ligięza
"Огненная дуга"
Автор:Геннадий Завражнев
"The death of FURY"
Автор Giang Xuan Le
Диорама "На Афганской земле"
Автор Олег Моськов.
"Last Days"
Автор Alexander Lautsch
1 августа 1943 года состоялась стратегическая бомбардировочная операция "Приливная волна" (Tide Wave).
Автор диорамы Bjorn Jacobsen
Бой пограничников под командованием старшего лейтенанта Михаила Шмаргина с финнами 27 декабря 1939г.
Автор Максим Веретельников.
"Случай на лесной дороге. Лето 1941г."
“Last Strongpoint”
Автор - Gaishi Shosuro.
Афганитсан. Сбитая вертушка.
Автор: Maxi Fernandez.
Автор: Howard Quednau
А-90 Орленок
Масштаб: 1/144
Торпедный катер Г-5
Диорама "Для них всё закончилось"
Автор: Kolche
Ремонт Тигров
Автор: Джон Хадлетон
"A Bitter Spring Awakening"
Масштаб: 1:35
"Донская балка. Лето 1942г."
Автор : Александр Зеленков ( г.Красноярск )
Масштаб 1/35
Автор: Bjorn Jacobsen
"Шерман против королевского тигра"
Масштаб 1/35
Зил 41052 из картона в масштабе 1:12
Автор работы Евгений Скобилев
Перед парадом.