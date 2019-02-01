Военная миниатюра ч.3

Ветеран около танка Т-34-85 , на котором он воевал во время Великой Отечественной Войны.

"Ромашки", автор Дмитрий Хакимов

Воспоминания

БТ-5 Автор Paolo Conte

"Грязевые ванны"

Автор Юрий (никнейм "ВзПУшник")

U-998 (машстаб 1:350)

Автор Zidon

"Будем жить, будем петь"

Автор Александр Жаров.

Автор Roger Hurkmans

Автор Ipms Moorsele

Зил-157 1/35

Автор Norbert Németh

Диорама "Stalker", масштаб 1:43

Автор David Gaspur.

Масштаб 1/24

"Где-то в мире"

Масштаб 1/35

Автор Iгар Сарока.

Z-17

Zvezda 1:350

Denis Pozdnyakov

Сирия

Подводная лодка класса "Борей"

Масштаб 1/350

Автор Василий Гончаров.

Emanuele Procaccini

Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero

T-60

Miniart 1/35

Автор Coldrabbit

Тигр Das Reich проломил мост 21.03.1944 через речку Ушица в местечке Зьньков.

Автор: Сергей Билецкий.

"На задворках войны"

Автор: Алексей Соколов.

Диорама на немецком шлеме M35

Берлин 1945

Масштаб 1/35

Автор Maciej Ligięza

"Огненная дуга"

Автор:Геннадий Завражнев

"The death of FURY"

Автор Giang Xuan Le

Диорама "На Афганской земле"

Автор Олег Моськов.

"Last Days"

Автор Alexander Lautsch

1 августа 1943 года состоялась стратегическая бомбардировочная операция "Приливная волна" (Tide Wave).

Автор диорамы Bjorn Jacobsen

Бой пограничников под командованием старшего лейтенанта Михаила Шмаргина с финнами 27 декабря 1939г.

Автор Максим Веретельников.

"Случай на лесной дороге. Лето 1941г."

“Last Strongpoint”

Автор - Gaishi Shosuro.

Афганитсан. Сбитая вертушка.

Автор: Maxi Fernandez.

Автор: Howard Quednau

А-90 Орленок

Масштаб: 1/144

Торпедный катер Г-5

Диорама "Для них всё закончилось"

Автор: Kolche

Ремонт Тигров

Автор: Джон Хадлетон

"A Bitter Spring Awakening"

Масштаб: 1:35

"Донская балка. Лето 1942г."

Автор : Александр Зеленков ( г.Красноярск )

Масштаб 1/35

Автор: Bjorn Jacobsen

"Шерман против королевского тигра"

Масштаб 1/35

Зил 41052 из картона в масштабе 1:12

Автор работы Евгений Скобилев

Перед парадом.