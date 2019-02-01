Военная миниатюра ч.3

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Военно-историческая миниатюра и диорамы
Ветеран около танка Т-34-85 , на котором он воевал во время Великой Отечественной Войны.












"Ромашки", автор Дмитрий Хакимов



Воспоминания



БТ-5 Автор Paolo Conte















"Грязевые ванны"
Автор Юрий (никнейм "ВзПУшник")

















U-998 (машстаб 1:350)
Автор Zidon











"Будем жить, будем петь"
Автор Александр Жаров.















Автор Roger Hurkmans







Автор Ipms Moorsele







Зил-157 1/35
Автор Norbert Németh



Диорама "Stalker", масштаб 1:43















Автор David Gaspur.
Масштаб 1/24













"Где-то в мире"
Масштаб 1/35
Автор Iгар Сарока.













Z-17
Zvezda 1:350
Denis Pozdnyakov











Сирия









Подводная лодка класса "Борей"
Масштаб 1/350
Автор Василий Гончаров.











Emanuele Procaccini











Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero









T-60
Miniart 1/35
Автор Coldrabbit











Тигр Das Reich проломил мост 21.03.1944 через речку Ушица в местечке Зьньков.
Автор: Сергей Билецкий. 













"На задворках войны"
Автор: Алексей Соколов.















Диорама на немецком шлеме M35









Берлин 1945
Масштаб 1/35
Автор Maciej Ligięza









"Огненная дуга"
Автор:Геннадий Завражнев













"The death of FURY"
Автор Giang Xuan Le













Диорама "На Афганской земле"
Автор Олег Моськов.











"Last Days"
Автор Alexander Lautsch







1 августа 1943 года состоялась стратегическая бомбардировочная операция "Приливная волна" (Tide Wave).
Автор диорамы Bjorn Jacobsen











Бой пограничников под командованием старшего лейтенанта Михаила Шмаргина с финнами 27 декабря 1939г.
Автор Максим Веретельников.









"Случай на лесной дороге. Лето 1941г."















“Last Strongpoint”
Автор - Gaishi Shosuro.









Афганитсан. Сбитая вертушка.
Автор: Maxi Fernandez.













Автор: Howard Quednau
А-90 Орленок
Масштаб: 1/144







Торпедный катер Г-5











Диорама "Для них всё закончилось"
Автор: Kolche











Ремонт Тигров
Автор: Джон Хадлетон













"A Bitter Spring Awakening"
Масштаб: 1:35











"Донская балка. Лето 1942г."
Автор : Александр Зеленков ( г.Красноярск )
Масштаб 1/35













Автор: Bjorn Jacobsen
"Шерман против королевского тигра"
Масштаб 1/35













Зил 41052 из картона в масштабе 1:12
Автор работы Евгений Скобилев















Перед парадом.















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