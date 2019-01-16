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Зверства кровавой гэбни в современном кино
| 04:36
zhenya
62
Отличный обзор на антисоветскую пропаганду в фильмах о Великой Отечественной войне снятых после 1991 года.
https://colonelcassad.livejournal.com
Эта ночь святая
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evandewegepearl
около 1 недель назад
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Argus1000
около 1 месяцев назад
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@Сергей
А был ли там этот уровень?
Гарик
около 1 месяцев назад
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Куда дели Клару Новикову? Она единственная в "Аншлаге" пыталась шутить.
Господь
около 1 месяцев назад
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Мишку Атянячева куда дели? Он единственный в администрации пытался работать.
ndiscountwomen
около 1 месяцев назад
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