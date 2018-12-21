Красиво праздновать не запретишь

Государственные органы и корпорации потратят 141 млн руб. на встречу Нового года. Как сообщает РБК , лидером трат стало Управделами президента со сметой 36 млн руб., на втором месте - Минобороны, на третьем - Росгвардия. Эти деньги планируется потратить в том числе на чайные наборы по 8 тысяч рублей каждый, паштет из утки и джем из мандаринов с глинтвейном, другие деликатесы.

РБК проанализировал закупки федеральных органов власти и государственных корпораций, сделанные специально для Нового года или закупленные под конец декабря. Общая сумма госзакупок федеральными структурами, по подсчетам РБК, составила более 141 миллиона рублей.

Самую большую сумму на праздничные закупки заложило Управление делами президента - 35,9 млн руб. Основная статья расходов - новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря; этот контракт оценен в 13,1 миллиона рублей: в прошлом году президентский прием в Кремлевском дворце обошелся в 15,6 миллиона рублей.

Подарки для участников приема обойдутся еще почти в 7 миллионов. Это чайные наборы (чайные пары и сахарницы) с гжельской росписью в подарочной упаковке. За каждую коробку с "высокохудожественными рукотворными изделиями из фарфора" заплатят по 8 тысяч рублей. Кроме того, в Большом Кремлевском дворце пройдет праздничный концерт за 4,1 миллиона рублей, также планируется закупить новогодние конфетные подарки и расписные пряники за 600 тысяч рублей. Еще 11 миллионов потратят на другие подарки и сувенирную продукцию.

На втором месте по объему новогодних закупок - Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн руб. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует ряд новогодних корпоративов. Детские подарки чаще всего закупают принадлежащее министерству АО "Оборонэнерго" и Управление заказчика капитального строительства министерства, однако подробности большей части закупок закрыты.

На третьем месте - Генпрокуратура с 25 млн руб., закупившая сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы. Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн руб., в основном это детские новогодние подарки. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, закупка проводилась ФГУП "Охрана", исходя из примерной стоимости новогоднего набора, включающего кондитерские изделия и игрушку, в тысячу рублей. Новогодние подарки ведомство закупило примерно для 20 тысяч детей своих сотрудников.

Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 миллиона рублей. Министерство иностранных дел направило 12,1 млн руб. на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного за город ного комплекса Moscow Country Club и детские подарки. Новогодний бюджет Генпрокуратуры составит 7 млн рублей, Госдума потратит на Новый год 1,4 млн руб., Совет Федерации - 1,2 млн руб.

К праздникам ведомства заказывают традиционную сувенирную продукцию - елочные шары, посуду, канцелярские принадлежности. В госзакупках Минфина РБК обнаружил контракт на 2,8 млн руб. на новогодние украшения в многофункциональном комплексе Министерства финансов в подмосковном Домодедово. В здании установят новогодний трон Деда Мороза, светодиодные елки для внутреннего убранства, а также поставят пятиметровую уличную елку.

"Росатом" объявил тендер на проведение новогоднего корпоратива, который пройдет в формате квеста в главном здании госкорпорации в Москве. Тендер закрытый, поэтому его победитель и стоимость мероприятия, развивающего "горизонтальное взаимодействие" между сотрудниками, неизвестны.

Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России перед Новым годом закупает бытовую технику, которую обозначает как "сувенирную продукцию". Для кого предназначены сувенирные швейные машинки, отпариватели и пылесосы, не указывается. Кроме того, центр закупит для ФСИН водочные штофы в форме Спасской башни Кремля, чайные пары "Утро президента", самовары и новогодние украшения.

Деликатесы в подарочных наборах к Новому году закупает оператор электронных торгов АО "Росэлторг", принадлежащий департаменту имущественных отношений правительства Москвы. В подарках в заказе "Росэлторга" - консервы из телятины с ягодами годжи и фисташками, паштет из утки, итальянская брускетта, крем-мед, джем из мандаринов с глинтвейном и другие продукты.

Подведомственное "Ростеху" АО "НПО "Высокоточные комплексы" закупает особые стеклянные шары. Внутри шара среди елей и снега должен стоять самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в арктической раскраске. Один сувенир обойдется примерно в 4 тысячи рублей, всего их приобретут 500 штук.

Генпрокуратура перед Новым годом заказала "сувенирную и подарочную продукцию", в том числе картины с изображением здания прокуратуры (3,7 тыс. руб. за штуку), водочные штофы с гербом ведомства (19,6 тыс. руб. за набор со штофом и рюмками) и подарочные статуэтки в виде здания прокуратуры. А Главная военная прокуратура приобрела перед праздниками 18 бронзовых статуэток в виде монументов "Военным прокурорам и следователям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" по 35 тысяч рублей за штуку.

Среди сувениров в тендерах, объявленных Государственной думой, - флешки из карельской березы, икорницы с росписью гжелью, панно с изображением здания Думы, каменные и деревянные фигурки медведей. Совет Федерации объявил более стандартные закупки: аппарат палаты закупит чайные наборы "Новогодний бал" и "В гостях у совы в сказочном лесу".

РБК направил запросы в Минобороны, МИД, Минэнерго, Минфин, Минкавказ и Минюст, а также в Госдуму, Управделами президента России, "Росатом", "Роскосмос", Казначейство, ФСИН и Роспотребнадзор. В Минэнерго и Совфеде закупки подтвердили, а в Госдуме сообщили, что, если такие закупки есть в базе, значит, они соответствуют действительности. Пресс-служба Минюста сообщила, что закупку проводила организация, которая находится под региональным управлением ведомства, поэтому они не могут ее комментировать.

В Минфине заявили, что закупку курирует организация, с которой они взаимодействуют, но ведомство не контролирует процесс закупки и не комментирует ее. По данным Казначейства, закупка в конце декабря "осуществляется за счет средств экономии, полученной по итогам проведенных в 2018 году закупок конкурентными способами" и не связана с Новым годом. Остальные ведомства не ответили на запросы.