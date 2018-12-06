Это уже привычка
Два приятеля, атеист и верующий, заспорили о чудесах. Один говорит: «Есть чудеса!» Другой: «Глупости это всё и выдумки поповские!»
Верующий думает, какой бы пример привести?
— Вот представь: забрался человек на колокольню, оступился, вниз — шмяк! И жив остался! Это что?
— Случай! Несчастный. Вернее — счастливый.
— Хорошо, — не сдаётся приятель. — Вот он во второй раз забирается, опять — шмяк! И снова живой-здоровый.
— Это… это удача! — отвечает атеист.
— А если в третий раз? Забрался — шмяк! — и жив?
— Ну, дружище, это уже привычка
Верующий думает, какой бы пример привести?
— Вот представь: забрался человек на колокольню, оступился, вниз — шмяк! И жив остался! Это что?
— Случай! Несчастный. Вернее — счастливый.
— Хорошо, — не сдаётся приятель. — Вот он во второй раз забирается, опять — шмяк! И снова живой-здоровый.
— Это… это удача! — отвечает атеист.
— А если в третий раз? Забрался — шмяк! — и жив?
— Ну, дружище, это уже привычка