Два приятеля, атеист и верующий, заспорили о чудесах. Один говорит: «Есть чудеса!» Другой: «Глупости это всё и выдумки поповские!»

Верующий думает, какой бы пример привести?

— Вот представь: забрался человек на колокольню, оступился, вниз — шмяк! И жив остался! Это что?

— Случай! Несчастный. Вернее — счастливый.

— Хорошо, — не сдаётся приятель. — Вот он во второй раз забирается, опять — шмяк! И снова живой-здоровый.

— Это… это удача! — отвечает атеист.

— А если в третий раз? Забрался — шмяк! — и жив?

— Ну, дружище, это уже привычка