Северные тропики

​В ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН выехали за Полярный круг, на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23-2.5 млн лет) и четвертичных пород. В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией.

​Сотрудники ИНГГ СО РАН готовятся к работам на острове Сардах

Уникальные находки

Как утверждают эксперты, эта находка стала большой неожиданностью, ведь в наши дни широколистные платаны растут только в теплых широтах – в Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

Местонахождения ископаемых теплолюбивых флор в Арктике известны из отложений более древнего палеоцен-эоценового возраста (около 65-55 млн. лет назад), когда климат на нашей планете был благоприятным настолько, что даже на территории севера современной Якутии произрастали субтропические леса с пальмами и секвойями. Однако в более молодых отложениях в евразийской части, так далеко за Полярным кругом, отпечатки листовых флор не находили. До сих пор они описаны только из неогена Дании, Великобритании, Исландии, Аляски, о. Бэнкс (Канадский арктический архипелаг).

Отпечаток листа платана

Обнаруженная специалистами ИНГГ СО РАН листовая флора имеет ранне-среднемиоценовый возраст (23-11,6 млн лет). По мнению научного сотрудника лаборатории микропалеонтологии кандидата геолого-минералогических наук Леонида Борисовича Хазина , наиболее подходящие условия для произрастания широколиственных деревьев имели место в опт имум миоцена (около 16 млн. лет назад), когда климат в Арктике был достаточно теплым для существования растительности подобного типа.

– Чтобы по-новому взглянуть на древний климат и его изменения, нужно точнее определить возраст пород, содержащих уникальные находки, и понять, почему растительность такого типа была распространена в столь высоких широтах, – утверждает Леонид Хазин. – Считается, что в те времена материки уже занимали положение, близкое к современному.

Отпечаток листа ивы

Другой взгляд на древний климат

Отпечаток листа платана – важное доказательство того, что в раннем-среднем миоцене (23-11 млн лет) в Арктике произрастали широколиственные леса, а значит, было тепло и влажно. Об этом говорят и другие образцы ископаемой флоры – листья бука, ольхи и ивы. Еще более удивительной находкой ученые называют плод магнолии – так далеко на севере это растение еще никто не обнаруживал.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя кандидата геолого-минералогических наук Ольги Борисовны Кузьминой​ , хвойная тайга возникла в Арктике в период между 10 и 4 млн лет назад, когда климат стал значительно холоднее. Лишь позднее она сменилась привычными нам тундровыми ландшафтами.

Ископаемый плод магнолии и ее современный вид

Стоит отметить, что отпечатки любых листьев являются уникальными. Как правило, в ископаемых отложениях можно обнаружить пыльцу и споры, а семена, плоды и, особенно, отпечатки листьев встречаются намного реже. Ученые отмечают почти идеальную сохранность и четкость отпечатков, что значительно упрощает задачу по идентификации растений. Можно невооруженным глазом различить форму листа, границы его краев и жилки. – Для того чтобы лист оставил свой отпечаток в породе, он должен сразу после падения с дерева оказаться в особых условиях, – говорит Ольга Борисовна Кузьмина. – Например, упасть в водоем, где нет течения воды и доступа кислорода. Видимо, так произошло и в нашем случае. Дальнейшие изыскания установят возраст ископаемой флоры более точно. В лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН образцы породы подвергнутся химической обработке в соответствии с современными методиками, из них извлекут пыльцу и споры, а затем специалисты-палинологи исследуют их под микроскопом. Отпечаток листа ольхи Для того чтобы определить виды обнаруженных растений с максимальной точностью, к работам привлекают сотрудников Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. По словам Ирины Хазиной, к анализу планируется привлечь коллег из Санкт-Петербурга и Владивостока, которые занимаются ископаемыми флорами. Продолжение исследований Добраться до острова Сардах можно только на катере от научно-исследовательской станции «Остров Самойловский», поэтому не все обнаруженные находки удалось вывезти на большую землю. В частности, найденный отпечаток плода магнолии еще остается на острове. В следующем году ученые планируют вернуться за ним и провести дополнительные исследования – выяснить точный возраст пород и поискать новые остатки ископаемых растений. Как отмечает Леонид Хазин, шансы обнаружить еще немало образцов флоры высоки. ​Ученые ИНГГ СО РАН уверены, что в дальнейшем интересных находок будет еще больше Сотрудники Института отмечают, что из-за труднодоступности Арктики у человечества пока мало данных по растительности, которая была в этом регионе в период неогена. – Обнаруженные нашими учеными уникальные образцы широколиственной флоры поменяют представление специалистов о масштабах климатических вариаций в геологической прошлом, – считает директор ИНГГ СО РАН доктор технических наук Игорь Николаевич Ельцов . – По сути, сегодняшнее, так называемое, глобальное потепление – это лишь незначительный эпизод в истории Земли. А климатические качели раскачивались в прошлом без техногенного воздействия гораздо сильнее, чем сегодня. Полагаю, что эта работа достойна публикации в ведущих журналах, таких как Nature и Science.

Павел Красин​ Пресс-секретарь ИНГГ СО РАН

5 декабря 2018 года