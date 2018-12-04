Военная миниатюра ч.2

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Мотоброневагон "За Родину!"















Где-то в Германии


















Сталинский сокол. И-16.







Диорама "Афганистан"













Перед боем













Тяжелый танк









Вьетнам
















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