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Военная миниатюра ч.2
| 06:04
zhenya
74
Мотоброневагон "За Родину!"
Где-то в Германии
Сталинский сокол. И-16.
Диорама "Афганистан"
Перед боем
Тяжелый танк
Вьетнам
https://colonelcassad.livejournal.com/4609651.html
Военная миниатюра
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Господь
около 18 часов назад
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Мишку Атянячева куда дели? Он единственный в администрации пытался работать.
ndiscountwomen
около 4 дней назад
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montblanc pens | montblanc pen | mont blanc montblanc pens | montblanc pen | mont blanc pens mont blanc pens
Сергей
около 5 дней назад
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Уровень дома культуры родина сильно упал, людям итак некуда сходить, а теперь вообще мест не осталось!
Анастасия
около 6 дней назад
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Смирнов - то Смирнов. А Жижимова куда смотрит? Культура, блин! Или боится, или самой хорошо!
Макс
около 1 недель назад
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Че вы пишете про это затхлое дк? им всем пофиг на ваше мнение! Итак ходят туда по 20 человек, скоро вообще перестанут!
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