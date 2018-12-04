Военная миниатюра
Отличная подборка военно-исторических миниатюр. Некоторые просто ах...
Атака мертвецов
Смерть "Аль Капоне"
Операция "Полководец Румянцев"
Диорама. "Оборона".
Диорама. "Первая мировая война"
Спящий металл
Соколики
Коробочка
Последний бой "Ямато"
Ирак
База нацистских подводных лодок. Июль 1943.
Захоронение
Зенитка
1923-й год 7 американских эсминцев сели на мель у берегов Калифорнии
Сбили
Трафальгарское сражение
Атака мертвецов
Смерть "Аль Капоне"
Операция "Полководец Румянцев"
Диорама. "Оборона".
Диорама. "Первая мировая война"
Спящий металл
Соколики
Коробочка
Последний бой "Ямато"
Ирак
База нацистских подводных лодок. Июль 1943.
Захоронение
Зенитка
1923-й год 7 американских эсминцев сели на мель у берегов Калифорнии
Сбили
Трафальгарское сражение