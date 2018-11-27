Как ошибка доказала подлинность Туринской плащаницы

Туринская плащаница — один из кирпичиков, который Господь нам оставил, чтобы мы могли положить его в основание своей веры. Но все ли так просто со знаменитым артефактом? Как нумизматы смогли доказать подлинность плащаницы? Разбираемся вместе с книгой «Тайны Библии»

Плащаница, которой тайный ученик Спасителя Иосиф Аримафейский обвил тело умершего на Кресте Учителя, упоминается во всех четырех Евангелиях. Однако судьба этой ткани на протяжении многих веков оставалось неизвестной, поэтому заявление французского дворянина стало сенсацией. В середине четырнадцатого века французский рыцарь Жоффруа де Шарни заявил, что владеет реликвией, непосредственно связанной с евангельскими событиями. По заверению кавалера де Шарни, льняное золотистое полотнище, хранящееся в сокровищнице его родового замка, — плащаница — не что иное, как погребальный саван Иисуса Христа!

Через двести лет новые владельцы — представители Савойской династии перенесли плащаницу в Турин. А в 1898 году святыня вновь привлекла внимание общественности. Фотограф-любитель Секондо Пиа запечатлел реликвию, выставленную для поклонения в туринском храме Иоанна Крестителя, и когда негатив был проявлен, то на нем оказалось не условное, как на самом полотне, а вполне отчетливое изображение человека со следами крестных страданий!





Негатив Туринской плащаницы

Двадцатый век стал для реликвии временем испытаний. Ее подвергали самым различным исследованиям, в которых применялись такие методы, как инфракрасная спектроскопия, радиоуглеродный, химический и электронный анализы. В 1978 году специалисты НАСА Джон Джексон и Эрик Джампер, исследуя возможности нового компьютера, предназначенного для трехмерного экстраполирования, проанализировали с его помощью плащаницу. Полученное изображение явно показывало наличие круглых выступов на веках Распятого. Эксперты соотнесли это с обычаем класть монеты на глаза покойного, чтобы они были закрыты. И это предположение вскоре подтвердилось.

Нумизматы смогли представить шесть подлинных лепт Понтия Пилата с аналогичными орфографическими ошибками на аверсе

Профессор Чикагского университета Лойолы Фрэнсис Филас увеличил компьютерное изображение, полученное коллегами из НАСА, и отметил на месте круглого выступа на веке следы букв. Заинтригованный, он обратился к специалисту по древним монетам Майклу Марксу, и тот сделал заключение, что это пятно можно идентифицировать с изображением посоха на древней монете — так называемой лепте Понтия Пилата. Такие монеты чеканились в течение короткого периода около 30 года после Рождества Христова.

А в 1985 году профессор американского Университета штата Северная Каролина Алан Вангер, применив новейшую в то время технику наложения поляризованного света, не только подтвердил предположение Фрэнсиса Филаса, но и смог прочитать надпись на монете, отображенной на плащанице: «император Тиберий». Именно эти слова и были отчеканены на лепте Пилата вокруг жреческого посоха – иудейский прокуратор имел право выпускать монеты, но имя на них указывалось не его, а кесарево. Эти открытия позволили ученым заявить, что возраст плащаницы соответствует тому времени, когда в Иудее чеканились лепты Пилата – а именно 30 году от Рождения Спасителя.





Лепты Пилата с ошибками

Но, как оказалось, детализированное изображение монеты таило в себе подвох – в надписи «император Тиберий», а точнее «кесарь Тиберий», греческая буква «каппа» была заменена на латинскую «цэ». Оппоненты Филаса и Вангера тут же поспешили объявить эту подробность доказательством подделки плащаницы. Однако на этот раз скептикам возразили нумизматы, среди которых был Арье Киндлер, директор Музея Гаарец в Тель-Авиве.

Нумизматы смогли представить шесть подлинных лепт Понтия Пилата из частных коллекций с аналогичными орфографическими ошибками на аверсе. Замена букв на монете, запечатленной на плащанице, — классический пример невежественности древних граверов, резавших матрицы для отливки. Возможно ли, что фальсификаторы в Средних веках, изготавливая поддельную плащаницу, учли редчайшие ошибки на редких монетах первого века?

Отпечаток лепты Пилата позволяет датировать плащаницу 30 годом от Рождества Христова, с точностью в несколько месяцев. И это вполне соответствует хронологии Нового Завета. Однако это открытие, как и любое другое, касающееся туринской реликвии, до сих пор оспаривается сторонниками противоположного мнения. Святыня хранит свою тайну, предлагая каждому из нас выбор – верить или не верить.

ИСТОЧНИК: https://nikeabooks.ru/