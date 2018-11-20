Фильм о героических советских танкистах по этой истории был снят в 1964-65 г. Действие фильма "Жаворонок" происходит в глубоком тылу Германии 22 июня 1942 года. Для улучшения характеристик своих противотанковых орудий немцы используют захваченные танки Красной Армии в качестве «живых» мишеней. «Смертные экипажи» машин укомплектовываются военнопленными танкистами и гражданскими лицами из концлагерей. Фильм повествует о бегстве из плена одного из таких экипажей танка Т-34, управляемого механиком-водителем Иваном, неизвестным танковым асом.

Ивана сгубило то, что он остановил машину перед оказавшимся на пути немецким мальчиком и вылез, чтобы убрать его с дороги. По-другому советский боец поступить просто не мог.

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