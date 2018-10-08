Прикинувшись феминистами

Тема русской киберугрозы продолжает раздуваться в Британии Прокремлевские интернет-тролли использовали фейковые аккаунты в соцсетях для пропаганды среди британских подростков, пишет газета The Times со ссылкой на исследование аналитиков из американского университета Клемсона в Южной Каролине, изучивших около 3 млн сообщений. По данным издания, пропаганда распространялась через аккаунты в Twitter, Tumblr, Instagram и на YouTube, связанные с российским "Агентством интернет-исследований" бизнесмена Евгения Пригожина, также известным как "фабрика троллей". В США против агентства и Пригожина введены санкции из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года. "Тролли" намеренно привлекали внимание британских подростков близкими для них темами, пишет Times. Они притворялись поклонниками Гарри Поттера, борцами за права ЛГБТ, феминистами, а также использовали фото знаменитостей, например, исполнительницы роли Гермионы в "поттериане" Эммы Уотсон. Когда в аккаунтах набиралось достаточно подписчиков, учетные записи публиковали дезинформацию по поводу разных событий. Так, по данным аналитиков, канал ICYMI в YouTube якобы пытался создать путаницу по поводу дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. "Прокремлевские" аккаунты также пытались посеять панику после террористических атак в Лондоне, распространяли дезинформацию о Brexit и референдуме о независимости Шотландии, пытались убедить подростков во вреде прививок, призывали к акциям протеста.

Кроме того, "тролли" пугали информацией о том, что содержащийся в воде фторид вызывает рак, а ГМО-продукция влияет на развитие аутизма. Одной из целей сообщений о вреде ГМО, по-видимому, было усиление разногласия между Евросоюзом, где сопротивление ГМО было значительным, и Соединенными Штатами - ведущим разработчиком технологии ГМО, отмечает Русская служба ВВС

А в Латвии скорее всего националисты решили припугнуть соотечественников накануне выборов Путным и "русским миром".

Крупнейшая соцсеть Латвии draugiem.lv подверглась хакерской атаке в день парламентских выборов в стране 6 октября. На главной странице сайта были размещены фото российского флага, российской армии и президента РФ Владимира Путина с его цитатой о том, что "границы России нигде не заканчиваются". "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание - "Русский мир", - гласила надпись на взломанной странице.

Кроме того, при попытке зайти в соцсеть звучал гимн России. Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил, что на сайт была совершена кибератака . Работа портала приостанавливалась на несколько часов.



Подробнее: Подробнее: https://www.newsru.com/world/06oct2018/kiberputin.html

Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что организация активно работает над выяснением причин и источников взлома. Сейчас соцсеть работает в обычном режиме. Draugiem.lv - 14-й сайт в Латвии по посещаемости. В соцсети зарегистрированы более 2,5 миллиона пользователей.