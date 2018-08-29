Известный британский философ-атеист Энтони Флю: "Бог есть!"

Чудесное творение

Интернет взорвало откровение известного британского ученого Энтони Флю (Antony Garrard Newton Flew), с которым он выступил, отрекаясь от своей - атеистической - веры. Произошло это еще в 2004 году, когда Флю исполнился 81 год:

- Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей, и я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес им, - заявил ученый, который до этого воодушевленно и яро читал атеистические лекции в разных высших учебных заведениях.

На днях откровение Флю почти десятилетней давности всплыло стараниями блоггеров. И вызвало заинтересованную реакцию многих. Что не удивительно для тех, кто не был с ним - откровением - знаком. Когда известные люди, а тем более атеисты соглашаются с тем, что Бог есть, это шокирует. Вызывает желание понять, в чем причина.

Вот что пояснил в свое время сам Энтони Флю:

- Биологическое исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется поистине невероятное сочетание множества различных факторов, а это, несомненно, приводит к выводу об участии во всем этом того, кто способен творить… Существующие факты убедили меня в абсурдности теории, утверждающей, что первый живой организм произошел из неживой материи, а затем путем эволюции превратился в создание необычайной сложности… Сейчас, даже сама мысль о возможности происхождения первого организма, способного к самовоспроизводству, по сценарию спонтанной естественной эволюции, видится мне кощунственной…

В 81 год ярый атеист Энтони Флю разочаровался в своей "вере"

Флю тут не одинок. По сути ему вторит Фрэнсис Крик, который один из первых описал спиральную структуру молекулы ДНК:

- В свете знаний, которые доступны нам сегодня, единственное заключение, к которому может прийти непредвзято мыслящий человек - это признание того факта, что жизнь является результатом некоего чудесного творения, а иначе, как же можно объяснить удивительно точное взаимодействие огромного количества факторов, необходимых для зарождения жизни и ее развития…

А вот в чем недавно признался американский биохимик профессор Майкл Бехе, сотрудник Университета Лихай (Lehigh) города Бетлехем, штат Пенсильвания, автор книги «Черный ящик Дарвина»:

- За последние 50 лет биохимики раскрыли множество важных тайн человеческой клетки. Десятки тысяч людей посвятили свою жизнь лабораторным исследованиям для того, чтобы раскрыть эти секреты. Но все усилия, потраченные для изучения живого организма, ясно дали один результат: «Творение».

Молекула ДНК: вот где по мнению некоторых генетиков точно не обошлось без божественного вмешательства

Есть смысл молиться

- Господь не только существует, но и вмешивается в нашу жизнь, - доказывает в своем бестселлере "Язык Бога"известный генетик и бывший руководитель проекта "Геном человека" Френсис Коллинз, которого его же собственные исследования тоже сделали глубоко религиозным человеком и автором нашумевшего изречения: «Между верой в Бога и наукой противоречий нет». Ученый ссылается на квантовый механизм неопределенности, который делает окружающий мир вольным, не предсказуемым в своем развитии и до конца необъяснимым.- Бог определенно управляет процессами мироздания, - пишет Коллинз, - но способами столь тонкими, что они неуловимы для современных ученых. В этом смысле наука открывает дверь к осознанию божественного влияния без покушений на имеющиеся законы природы.

По Коллинзу выходит: раз Бог возится с нами на квантовом уровне, то имеет смысл ему молиться. И просить о помощи.

Кстати, по воспоминаниям современников Дарвина, когда он уже был близок к смерти и его спросили: «Так кем был создан мир?» - он ответил: «Богом».

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Философ, научный сотрудник Российского Государственного гуманитарного университета Алексей ГРИГОРЬЕВ:

- Надежды ученых ХХ века, что мир будет познан за несколько десятилетий, до сих пор не оправдались. И сегодня мы не знаем ответов на, казалось бы, самые элементарные вопросы: что такое энергия, электрон, притяжение? Никто из современных гениальных конструкторов не в состоянии создать такую универсальную машину, какой является человек. Никакой инженер не построит систему, в которой бы, как во Вселенной, сохранился удивительный баланс планет, не дающий человечеству сгореть или замерзнуть. А не удивляют ли физические константы, которые задают устройство нашего мира: гравитационная, магнитная и многие другие? Еще много лет назад ученые доказали: если бы эти константы были другими, например, отличались от нынешних всего на один процент, то не возникли бы ни атомы, ни галактики. Не говоря уже о людях.

Не поддающиеся объяснению упорядоченность и согласованность строения Вселенной и человека и приводят многих ученых к вере в Создателя.

Ученые обращаются к Богу в двух случаях: когда что-то не поимают или, наоборт, очень хорошо понимают

КСТАТИ

Вопросы, ответы на которые знает только Создатель

Как мир может возникать из ничего?

Если все причинно обусловлено, то какова первоначальная причина причин? Иными словами, зачем все это вокруг нужно?

Если энергия должна сохраняться, то откуда она появилась изначально?

Существует ли время, в самом-то деле? Если да, то разделяется ли оно на прошлое, настоящее и будущее?

К чему стремится созданный мир - к хаосу или порядку?

Бесконечна ли Вселенная? Если у нее есть край, то что за ним?

Каким образом мы, состоящие из множества частиц, осознаем себя в случайном мире частиц? И как возможно, чтобы множество частиц пришло в своем развитии к способности познавать, понимать и осознавать другую совокупность частиц - мир?

СПРАВКА "КП"

Энтони Флю скончался в 2010 году

Источник: https://www.nsk.kp.ru/daily/26111/3007042/