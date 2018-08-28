Экстремизм

Эксперты советуют посетителям соцсетей, особенно российских, прокрутить свою ленту за последние 6 лет и вычистить оттуда картинки и сообщения, которые могут задеть религиозные, расовые, национальные и даже гендерные чувства других людей.

Опрошенные Лайфом эксперты говорят, что поток дел по экстремистским статьям в России только растёт, и дали советы посетителям соцсетей, как не попасть в уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности или о возбуждении ненависти или вражды.

По данным Лайфа в Генпрокуратуре, в 2018 году в России возросло количество оперативных разработок и уголовных дел по «профильным» статьям УК — 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично»). По словам источника, виной всему пресловутая «палочная система» отчётности, которая давно существует в МВД.

— Показатели работы подразделения «Э» МВД зависят от количества успешных разработок, по которым были возбуждены уголовные дела. За это оперативники получают новые погоны, премии и различные блага, — рассказал Лайфу один из прокуроров. — Все регионы бьются за показатели, стараясь возбудить как можно больше уголовных дел.

По его словам, лидером по экстремистским статьям за 2011–2017 годы стала Карелия, где на 100 тысяч жителей было зарегистрировано 20 материалов. Для сравнения: в Москве — четыре дела, в Санкт-Петербурге — два, в Пензенской и Белгородской областях — по одному. С начала 2018 года лидером является Алтай, где зарегистрировано четыре материала на 100 тысяч жителей. Аутсайдеры в 2018 году — Сахалин, Москва, Санкт-Петербург, Ингушетия, Белгородская и Волгоградская области.

Не секрет, как оперативники в разных регионах выбиваются в лидеры. Лайф недавно опубликовал расследование, как после того как силовиков Алтайского края пожурили за слабые показатели по уголовным делам об экстремизме, сразу несколько местных жителей стали обвиняемыми за безобидные картинки из Интернета.

Источники Лайфа рассказали, как оперативники подразделений "Э" ищут материалы.

— Молодые сотрудники регистрируют в соцсетях или используют собственные странички для мониторинга других страниц. Предпочитают российские «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они ищут по словам-маркерам сомнительные сообщения или картинки. Затем предварительно показывают эти картинки «своим» экспертам, которые и говорят, есть там потенциал для дела или нет, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Если материал достаточен для возбуждения уголовного дела, тогда оперативники скринят и фиксируют фото и посты и начинают разработку.

По его словам, в разработку оперативников попадают все сообщения и репосты, связанные с религией, национализмом, фашизмом и даже гендерными спорами. Эксперты-правоведы признают, что ситуация в России вокруг уголовных дел по экстремистским статьям против посетителей соцсетей стала заметно хуже. Они называют несколько причин.

— Список запрещённых материалов, которые собирает и публикует Минюст России, довольно размыт и в нём даже нет поиска, чтобы найти что-то и проверить, — рассказала Лайфу адвокат Оксана Михалкина.

Действительно, по состоянию на август 2018 года в этом списке числится более 4,5 тыс. запрещённых материалов, в том числе и в таком виде: "Файлы: 2ymgn6g.jpg; 4zv8zyx.jpg; 34y8utl.jpg; 1937-ns.jpg; 7777-web.jpg; 19567792_gaubiza.jpg; 24112006_04.jpg; 9774545425.jpg; aaawzim30.jpg; aliens2.jpg". Трактовать эти файлы оперативники могут как угодно.

По словам юристов, пользователям соцсетей перед репостом фотографии или сообщения лучше свериться с этим списком Минюста. Особое внимание стоит уделять постам, которые затрагивают религию, священнослужителей, фашизм. В последнем случае в УК РФ есть статья 354.1, которая предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, или, например, за распространение ложных сведений о действиях СССР в годы Великой Отечественной войны. В последнее время можно попасть в уголовное дело за оскорбление полицейских, судей, чиновников, депутатов.

По её словам, если даже в сообщении нет фразы из списка запрещённых тем, это не гарантирует защиты от уголовного дела. Практика показывает, что все разработки по экстремистским статьям имеют обвинительный уклон. Все дела возбуждаются по заключению экспертов-лингвистов, которые проверяют материалы всего по двум-трём источникам.

— Если оперативники захотят возбудить дело, то эксперты всегда найдут повод даже в самой безобидной фразе. Например, у меня было дело, когда эксперты нашли признаки экстремизма во фразе «красивые белые лица». Они решили, что речь идёт о превосходстве белой расы над другими, — рассказала адвокат.

Эксперты говорят, что для пользователя не имеет никакого смысла делать перепост с припиской о том, что оригинал этого сообщения взят с другой страницы или что он не разделяет взглядов хозяина оригинального сообщения. Поводом для уголовного дела является сам факт распространения экстремистской информации.

Важный момент — самая популярная в последнее время у силовиков первая часть «экстремистской» статьи 282 считается преступлением средней тяжести, потому что предусматривает наказание от двух до пяти лет лишения свободы. Срок давности по привлечению к ответственности по ней составляет шесть лет. Таким образом, если у пользователя социальной сети найдут картинку, например, от 2013 года, против него могут возбудить уголовное дело.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя от оперативников и шантажистов, юристы советуют пользователям соцсетей тщательно просмотреть архив своих сообщений за последние шесть лет и вычистить его от всех сомнительных картинок и репостов. Особенно если речь идёт о соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Впрочем, если это спасёт от шантажистов, которые ищут компромат, а затем требуют деньги за то, что не будут писать заявление в полицию, то от оперативников это не спасёт.

— Информация хранится на серверах, поэтому остаётся всегда доступна для оперативников, — рассказала Лайфу адвокат «Гражданского содействия» Роза Магомедова.

Чтобы получить материалы, оперативники запрашивают администратора соцсетей. «Фейсбук», например, никакую информацию нашим силовикам не предоставляет. А российские сети обязаны предоставлять информацию о своих пользователях в правоохранительные органы по запросу.

По словам Розы Магомедовой, единственно надёжным вариантом пока остаётся полное удаление своей страницы из соцсети.

https://life.ru/t/расследования/1146660/somnievaieshsia_--_udali_kak_nie_popast_v_ugholovnoie_dielo_za_riepost_ili_laik

