37-й год вернулся

Режим лютует. Без суда и следствия когтистая лапа кровавой гэбни хватает за руку министров и губернаторов, мэров и глав республик! Волна репрессий катится по стране: за последние пять лет число пострадавших от борьбы с коррупцией увеличилось в 2,5 раза! Хватит кошмарить бизнес! Тридцать седьмой год вернулся. Скорбит Лия Ахеджакова. Доколе? Доколе по стране разъезжают воронки замаскированные под развозку пиццы и хватают ни в чем не виновных мэров, чиновников и директоров? Сколько можно это терпеть? Вот и короли и родоначальники гранткора не выдержали и посвятили творящемуся мракобесию свой новый сингл «Система должна научиться прощать!»