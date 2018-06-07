Ручные лисы

Вместо многих веков эволюции — несколько десятилетий. В Институте цитологии и генетики СО РАН продолжается уникальный эксперимент по одомашниванию лисиц.

Радостное поскуливание и повизгивание слышно ещё на дальних подступах к рядам клеток. Так их обитатели радуются от того, что к ним идут люди. Они становятся на задние лапы, опираясь передними на дверцы, виляют хвостами, всем своим видом выражая просьбу: заметьте меня, возьмите на руки, погладьте. Трудно поверить, что это — те самые хитрые, осторожные лисы, которые неизменно фигурируют в качестве отрицательных персонажей множества русских сказок. Чёрно-бурые, рыжие, белые, пятнистые, все одинаково ласковые, они буквально льнут к рукам Анастасии Харламовой, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН. Абуза, Эля, Дамка, Аптека, Пенка, Просьба — придумывать этим красавицам имена не так-то просто, обязательно нужно, чтобы они начинались с той же буквы, что и имена их матерей. Лисички-мамы своих очаровательных щенят от посторонних не прячут — напротив, вместе с ними тянут мордочки к людям, напрашиваясь на ласку.

Эксперимент по одомашниванию (говоря по-научному, доместикации) лисиц, начатый в 1959 году в Институте цитологии и генетики академиком Дмитрием Беляевым, уникален. Аналогичных исследований в мире никогда не проводилось и не проводится.

- Академик Беляев преследовал эволюционно-биологические цели: воспроизвести процесс, который проходят все одомашненные виды животных, но максимально сжать его по времени, чтобы увидеть результат в течение короткого периода, — поясняет суть исследований Анастасия Харламова. — Дмитрий Константинович был учёным с очень масштабным мышлением. Никто в мире, кроме него, больше не решился на экспериментальное воспроизведение эволюционного процесса.

Почему были выбраны именно лисицы? По нескольким причинам. Не каждый вид теоретически способен быть одомашненным. Существует ряд особенностей биологии вида, препятствующих или, наоборот, способствующих его одомашниванию. Во-первых, более благоприятным признаком для одомашнивания вида является групповой образ жизни со строгой иерархией. Во-вторых, животное должно достаточно быстро достигать половой зрелости и достаточно часто производить потомство. В-третьих, неблагоприятным признаком является природная видовая агрессивность. В-четвёртых, вид не должен иметь каких-то особых пристрастий в еде и специфических особенностей при размножении. Кстати, близкий «родственник» лисицы — волк, обладает практически всеми чертами, благоприятными для одомашнивания. Лисица также удовлетворяла многим из этих условий. И ещё, что очень важно, на момент начала эксперимента она была приспособлена к содержанию в клетках — лисиц тогда уже массово разводили для производства меха, и экспериментаторам не надо было вылавливать их в дикой природе.

Большая часть лисиц, разводимых для производства пушнины, избегают человека, боятся его или демонстрируют умеренную агрессию, это естественные биологические черты. Агрессивные лисы в ИЦИГ тоже есть. Их брать на руки совсем не хочется, да и опасно. Однако из тысяч животных можно найти десятки, которые будут иметь более-менее индифферентное отношение к человеку. В начале эксперимента из очень большого количества животных, содержащихся в зверосовхозах Советского Союза, было отобрано небольшое поголовье толерантных — не дружелюбных, а просто терпящих человека, не нападающих на него самок и самцов, которые и явились родоначальниками экспериментальной популяции. Они стали родительским поколением, с которого началась селекция. Далее учёные вели жёсткий отбор — для воспроизводства следующего поколения оставляли не более 5—10% потомков, наиболее «продвинутых» по поведению. Уже через несколько поколений лисицы стали демонстрировать не только толерантность, но и дружелюбие по отношению к человеку.

— Лисы начали вилять хвостом, издавать радостные призывные звуки — то есть появилось то поведение, которым обычно выражают свою радость при виде человека собаки, — рассказывает Анастасия Харламова. — Важно подчеркнуть, что эти изменения произошли исключительно под влиянием отбора, а не приручения. Руководитель исследовательской группы, ученица и последователь Дмитрия Константиновича, профессор Людмила Николаевна Трут часто вспоминает, как радовался Беляев, когда появлялись свидетельства того, что в процессе отбора происходят именно генетические изменения.

Когда, например, в эксперименте по трансплантации эмбрионы от одомашненной самки были пересажены в организм к агрессивной «суррогатной маме», рождённые ею ручные щенки уже в раннем возрасте начали вилять хвостами, в то время как родные, агрессивные щенки у той же мамы злобно рычали при виде человека.

Щенята так и просятся на ручки… и корреспондент «Ведомостей» не удержалась. Малыш с характерной «звёздочкой» во лбу очень обрадовался. Параллельно с изменением поведения у экспериментальных лисиц с высокой частотой начали возникать и другие признаки, характерные для всех исторически одомашненных видов, — белые «звёздочки» на лбу, закрученные наверх, как у лайки, хвосты, висячие уши (они в итоге всё равно становятся торчком, но значительно позже, чем у диких лисиц) и другие изменения.

В 70—80-х годах прошлого века «парк» подопытных животных ИЦИГ пополнили американские норки и крысы — то есть в эксперимент было включено три вида, которые являются представителями разных семейств: хищных, грызунов и куницеобразных. И, по словам Анастасии Владимировны, у этих совершенно разных видов изменение поведения в ходе отбора привело к таким же последствиям: в частности, как у крыс, так и у норок отмечается белая пятнистость («звёздочка» на голове).

Эксперимент по доместикации продолжается, у него очень большие перспективы, уверена специалист.

— Исследования учёных показывают, что агрессивная и ручная популяции различаются по активности генов, включённых в регуляцию поведения, — поясняет она. — Эксперимент очень важен, так как эти лисицы являются моделью для изучения генетических основ поведения, а поскольку методы исследований постоянно развиваются, то они и в будущем могут оказать неоценимую помощь в понимании того, почему, например, один человек чрезмерно дружелюбен, а другой — патологически агрессивен.

Как и все дети, лисьи щенята обожают, когда их выводят на прогулки. Около десяти лет назад новосибирских ручных лисиц стало можно приобретать. По словам Анастасии Харламовой, тогда, во-первых, законодательно было разрешено научным учреждениям реализовывать свои интеллектуальные результаты, а во-вторых, информация о домашних лисах всё-таки распространилась по миру. Первые из них уехали в Санкт-Петербург и до сих пор счастливо там живут. Чуть позже питомцы Института начали «эмигрировать» — в США, Нидерланды, Германию, Южную Корею. В России тоже нашлось немало желающих приобрести такого экзотического друга. Всех животных, готовящихся переехать к новым хозяевам, стерилизуют, делают необходимые прививки. Но не стоит думать, что лиса — это фактически домашний пёс. Её лучше держать в доме — в небольшой квартире ужиться с таким питомцем сложнее.

Кстати, сейчас «на выданье» у генетиков очаровательная, ласковая чёрно-бурая Муха, с нетерпением ждущая своего хозяина.

Татьяна МАЛКОВА | Фото Валерия ПАНОВА







































