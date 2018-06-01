Огненная вода

"Святой источник" выпустил к ЧМ-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча. Оказалось, она опасна тем, что может поджечь предметы, находящиеся рядом с ней. Правда, для этого бутылку оригинальной формы нужно поместить под прямые солнечные лучи, что довольно просто сделать летом, когда будет проходить чемпионат.

Об инциденте, случившемся после покупки шарообразной емкости с водой, рассказали читатели "Фонтанки" . Они купили бутылку в магазин е и поставили ее на пол в офисе. После того как в окно заглянуло солнце, работники почувствовали запах паленого ламината, а возле емкости появился дымок.

Журналисты "Фонтанки" провели собственный эксперимент, но решили не рисковать помещением редакции и вынесли купленную в ближайшем магазин е бутылку воды на улицу. Они положили на мостовую наполовину открытый спичечный коробок и стали снимать видео.

Меньше чем через минуту спички, на которые падали солнечные лучи, преломленные емкостью с водой, вспыхнули, и возник небольшой костер. Перед этим корреспонденты провели эксперимент с листом бумаги, эффект был аналогичный.

По словам опрошенных "Фонтанкой" экспертов, именно выбранная производителем форма наиболее огнеопасна. По сути, это идеальная линза, описанная в школьном курсе физики.

"Конечно, форма влияет. Вы лупу-то держали в руке в детстве? Сферическая линза идеальна. А обычная бутылка - это половинка от нее, цилиндрическая линза", - пояснил преподаватель кафедры общей физики СпбГУ Виктор Карасев. Он напомнил, что, как утверждал Плутарх, Архимед при помощью линз и солнца поджег римский флот, который осадил Сиракузы. "Все эти явления описывает наука - геометрическая оптика, которой 2000 лет", - напомнил физик.

"Если сравнивать сферу и цилиндр, то обычная цилиндрическая бутылка фокусирует свет только в одной плоскости. А сферическая линза - в двух плоскостях и аккумулирует большее количество энергии", - отметил физик-популяризатор Артем Коржиманов.

Со ссылкой на представителя компании - производителя пластиковой тары "ПЭТ-Индустрия СПб" Льва Касимова издание отмечает, что, несмотря на множество параметров, прописанных для пластиковой бутылки, ее форма не регламентируется - только материал.

PR-менеджер "Святого источника" Наталья Заславская не рассказала, сколько всего выпущено "огненных бутылок", но подчеркнула, что продукт соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам. По ее словам, на этикетках бутылок указано, что их надо хранить в темном месте в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия.