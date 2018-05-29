С тамадой и факирами

Инициативные родители иногда превращают школьный выпускной вечер в бездумную «ярмарку тщеславия».

Не платёжеспособен —сиди дома!

На этой неделе в новосибирских школах проходят последние звонки, а это значит, что родительские карманы учеников уже опустошены предстоящим выпускным вечером.

Ровно год назад министр образования РФ Ольга Васильева публично пообещала бороться с практикой неразумно дорогих выпускных вечеров, заявив, что «брать кредиты на проведение школьных вечеров — чистой воды безумие». Инициатива была поддержана президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, запретившим в чеченских школах собирать деньги на прощание со школой, а музыкант Андрей Макаревич отказался сдавать деньги на пышное торжество в дочкиной гимназии с шампанским и фейерверками. Но многие родители по-прежнему придерживаются мнения, что «уйти со школьного двора» нужно дорого-богато, потому что это бывает раз в жизни и «какие мы родители, если не можем сделать деточке праздник жизни?».

Обычно такие «яжематери» становятся во главе инициативного родительского комитета и начинают с 1 сентября выжимать деньги на выпускной из всего класса. Причём желание «сделать красиво» растёт день ото дня и приобретает купеческий размах, когда «шампанского и икры, а потом к цыганам!».

— В начале года родительский чат в мессенджере начали атаковать активисты: давайте решим, сколько сдаём на выпускной? — рассказывает мама 11-классницы Елена Коршунова. — Сначала сошлись на сумме в 15 тысяч рублей. Для меня она практически неподъёмная, потому что я воспитываю дочь одна. Решили гулять выпускной в ресторане — с ведущими, факирами и вокальной группой. Я пыталась возражать: зачем так помпезно? Но меня сразу отшили: мол, не нравится — не ходите. Дочка хотела, пришлось занимать деньги.

Елена говорит, что 15 тысячами не обошлось — поборы шли весь год: собирали на профессионального видеооператора, на монтаж фильма, на подарки учителям, на фейерверк, потом на воздушные шары. В итоге насобирали почти на 20 тысяч рублей. Плачь, а сдавай.

— Причём в нашем классе в актив родительского комитета избрались родители с хорошим уровнем дохода, — продолжает женщина. — Они и задавали тон, играя на чувствах: мол, что вы за родители, если своему ребёнку праздник не можете устроить? Знаете, это очень неприятно, когда понимаешь, что ты ущербный, если не можешь с лёгкостью выложить эти деньги.

«Учитель тоже женщина»

Как показывает жизнь, такие инициативные родители есть практически в каждом классе: они живут в чатиках и «пьют кровь» всем остальным. Самое интересное, что отпор им никто не даёт: большинство родителей предпочитают не связываться, поэтому затягивают пояса потуже и ищут деньги на праздник деточке. Причём такая соковыжималка происходит не только в выпускных классах, но и в среднем звене. Хотя о чём это мы? В тренде отмечать выпускные и в детском саду.

— С первого класса нас бомбил родительский комитет по поводу денег, — делится Наталья Тихоненко. — Сдаём деньги на подарки учителям на 8 марта, на 23 февраля, на дни рождения. Подарки, неуместные от слова «вообще»: сертификаты на большие суммы в магазины косметики, а как-то было, что и в магазин нижнего белья. На этом настояли мамашки из комитета, сказав, что «учитель тоже женщина». Спорить бесполезно — я сдавала. Но в 4-м классе меня прорвало. Собирали деньги на поездку в ресторан «На даче» — сразу после торжественной части. С аниматорами, фотографами и видеооператорами. Там пахло «пятнашкой». Я всех послала. Тем более что мы переезжали в новую квартиру и я переводила ребёнка в другую школу. Посылала с наслаждением. В новой школе собирают только на подарки учителю, а до выпускного нам ещё далеко.

А вот у другой наши читательницы случился с родительским комитетом конфликт: женщина отказалась сдавать деньги на фотосъёмку, потому что сама профессионально снимает. И, как всегда бывает в таких случаях, конфликт быстро перешёл с родителей на детей.

— Мы четвёртый класс заканчиваем, — делится Ирина Шамаева. — На сам праздник собирали по 5 тысяч рублей. Почти всю сумму положили в конверт учителю, а нас в классе 25 человек учится. Когда я сказала, что это много и просто незачем, мне заявили, что меньше денег дарить первому учителю неприлично. А потом начали собирать на шары, цветы и гастрономический театр в центре. Когда дело дошло до фотографа, я возмутилась. Произошёл конфликт. Потом мою дочку дети в классе дразнили «нищей». В общем, мы никуда не идём. Надеюсь, что за летние каникулы эта ситуация забудется сама собой.

В тренде простота

Эксперты уверяют, что на родительском тщеславии сейчас строится целая индустрия по проведению выпускных балов — все эти фотосессии, наряды, сценарии, ведущие и сплошное «мимими».

— Наша отрасль — одна из самых хитрых в мире, — уверена маркетолог Юлия Макухина. — Стремление к конкуренции у многих в крови, такие люди живут по принципу — расшибусь в лепёшку, но приобрету модную услугу. Но в России начинается тенденция к понижению градуса помпезности проведения выпускного вечера. Сейчас в тренде «выпускной в джинсах», когда старшеклассники не заморачиваются всеми этими вечерами в стиле «сельская свадьба», а скромно прощаются со школой, ограничиваясь букетами учителям. Во Владивостоке в прошлом году старшеклассники одной из школ потратили все деньги, отложенные на платья и костюмы, на благотворительность. А у нас 1 сентября была акция «Дети вместо цветов», когда вместо покупки букетов, деньги шли на адресную благотворительность. Лично мне такой подход нравится.

Наш постоянный эксперт, семейный психолог Анна Веселова считает, что такую модель поведения, когда на выпускной вечер тратятся огромные суммы, диктует общество потребления и мода на глянец в социальных сетях. Человеку свойственно чувство «быть не хуже других», а в наше нестабильное время, когда между двумя учениками в одном классе лежит пропасть материального благополучия, оно во сто крат усиливается.

— Если родитель не может вложиться в дорогой выпускной вечер своего ребёнка, он и не должен этого делать, — уверена специалист. — Поговорите со своими сыном-дочкой, объясните ситуацию, порассуждайте на тему, что сейчас в приоритете получить хорошее образование, а не залезать всей семьёй в кредит и платить за вечер блеска. Тем более сейчас 17-летние вполне разумные дети, им вся эта мишура и ни к чему вовсе. Это родители по старинке думают о внешней стороне.

Читательница Ирина Смирнова написала, что в её выпускном классе обошлось всё без пафоса — уложились в 15 тысяч рублей. В эту сумму вошёл и подарок учителю, и школе, и ресторан с дискотекой. Причём было обговорено на берегу, что те, кто в ресторан не идёт, скидывается только на подарки.

— В этому году в нашей школе два выпускных класса, — пишет Ирина. — Некоторые расходы мы делим пополам: например, оформление актового зала, цветы для педагогов на последний звонок и на выпускной. Мы и в 9-м классе в 3 тысячи рублей уложились.

Очень хочется надеяться, что общемировой тренд на «простоту» дойдёт когда-нибудь и до нас. Никто не говорит, что выпускной вечер нужно отмечать по-советски, когда школьников запирали в спортивном зале с салатом и контрабандным портвейном, а потом выпускали в город ранним утром, чтобы те успели встретить восход на набережной. Но выпускные вечера с факирами и тамадой детям тоже не особенно нужны. Как оказалось, они нужны прежде всего родителям, чтобы удовлетворить своё эго.

Наталия ДМИТРИЕВА