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Лукавый
| 10:52
Truely
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Сколько 800 плюс 0?
140
кент8
около 3 месяцев назад
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Почему с К-700 гражданина Гребецкого так открыто продают ворованую солярку ведь это наши деньги?
лиса
около 3 месяцев назад
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в парикмахерской у второго магазина подхватила вшей.будте внимательны и осторожны!
alex59
около 4 месяцев назад
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че за китаиц изгаляется???
alex59
около 5 месяцев назад
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че градусник сняли с вокзала?срочно повесте обратно
Анастасия_Назарова
около 5 месяцев назад
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Таблетки по рецепту.Это с одной стороны правильно. Но что нам делать сельским? Дайте разрешение фельдшерам выписывать рецепты.
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