Краткая история времени

Видеолюбитель Джон Босуэлл опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Запись охватывает все самые важные моменты из жизни Вселенной — от её зарождения при Большом взрыве до появления первых звёзд и галактик. Каждая секунда видео равна 22 миллионам лет из жизни Вселенной, возраст которой оценивается в 13,8 миллиарда лет. Ранее британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что до Большого взрыва и появления Вселенной не существовало ничего. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.



