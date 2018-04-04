Я свабодны. Беларускi кавер на "Кипелов"

- Кипелов для меня был фигурой номер один, когда еще подростком в 90-х я увлекся рок-музыкой. Я покупал его записи еще в составе «Арии» на кассетах, у меня была вся атрибутика того времени: черный рюкзак с надписью «Я свободен», берцы и косуха из кожзама. Все песни и тексты были заучены наизусть и пережиты. И, кстати, это был мой первый рок-концерт – помню, что проходил он в цирке. Так что с удовольствием схожу послушать Валерия и сейчас – говорит Юрий Панкевич из группы Pawa.

Доволен получившейся работой и Илья Сильчуков:

- У Валерия безграничный голос, за которым угнаться очень сложно даже профессиональным оперным певцам. Я прекрасно помню, как по его записям учились теноры в нашем колледже при консерватории. Да и сама песня требует широкого дыхания и длинной кантилены, поэтому спеть ее очень непросто. Но все же одна из изюминок нашей версии – женский вокал Ольги Вашкевич, моей коллеги по Большому театру Белоруссии.

Стоит отметить, что высоко оценил кавер-версию и сам Валерий Кипелов. По словам музыканта, представленное прочтение произведения ему понравилось. Певец посчитал, что кавер сделан очень достойно.

Один из главных хитов группы «Кипелов» – композицию «Я свободен» – исполнили на белорусском языке. Премьера кавер-версии была приурочена к концерту команды Валерия Кипелова в Минске 31 марта. Версию песни «Я свободен» на белорусском языке сделала фолк-группа Pawa. Вокалистами были приглашены оперные певцы Илья Сильчуков и Ольга Вашкевич. Перевод текста с русского на белорусский выполнил Виталь Воронов, а аранжировку сделала группа Pawa, также записавшая все инструментальные партии.