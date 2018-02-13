Партизанский резерв

Армия начала масштабное формирование резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие контракт с Минобороны, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.

«Партизаны» будут получать зарплату, посещать занятия и проходить ежегодные сборы. Российская армия начала полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие контракт с Минобороны, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.

Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления особого периода, резервистами доукомплектуют существующие части, их также используют для формирования новых. Военные эксперты считают, что реформа укрепит обороноспособность страны.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что в нынешнем году система мобилизационного резерва начинает работать в полном объеме на всей территории России. Необходимые нормативные акты для начала реформы уже приняты. Ранее ведомство провело эксперимент в отдельных регионах. Он продлился почти два года. Его результаты признаны успешными.

Поступающие в резерв солдаты и офицеры запаса подписывают контракт на три, пять или более лет. При заключении нового соглашения россиянин получает единовременную выплату: при трехлетнем сроке — в размере оклада, для пяти и более лет — в полтора раза больше.

Зарплата резервиста будет складываться из должностного оклада, выплат за звание и регионального коэффициента. Например, командиру взвода в звании старшего лейтенанта в центральной части России начислят 27,5 тысячи рублей. Командиру отделения в звании сержанта в Кемеровской области (региональная надбавка — 30%) — 25,3 тысячи.

Правда, в полном объеме эти деньги выплачиваются только во время сборов. В остальной период, 11 месяцев в году, резервистам будут платить 12% от оклада. Старший лейтенант из Центральной России получит 3,3 тысячи рублей в месяц, сержант из Кемеровской области — 3,036 тысячи рублей.