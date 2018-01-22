Как повысить продуктивность работы у персонала?

Успех бизнеса зависит не только от грамотного ведения дел. Ему способствует целый комплекс мероприятий, в том числе, и внутри компании. Поэтому уборка офисов в данном случае должна рассматриваться, как одна из основных частей хозяйственной деятельности. И причины для этого весьма основательны.

Несомненно, ваш офис часто посещают заказчики и деловые партнеры. Ну и, конечно, переговоры будут гораздо эффективнее, когда проходят в комфортной обстановке. Офис – это лицо организации, и важно, чтобы это самое «лицо» было всегда идеальным. Пыль на мебели, грязные окна и пол, наполненные мусорные корзины – все это как-то угнетает. А такого рода негативное настроение не поможет в бизнесе.

Да и продуктивность работы у персонала снижается. И это не миф, а факт, доказанный многочисленными исследованиями. Сотрудники работают эффективнее, когда их окружает чистое и комфортное рабочее место. Эти два фактора действуют подсознательно на психологическом уровне, заставляя персонал действовать продуктивно и аккуратно. Дополнительно, снижается риск аллергических и респираторных заболеваний. А это, в свою очередь, непрямая, но очевидная прибыль. Ведь больничных становится меньше.

Но, к сожалению, все вышеперечисленные преимущества не будут достигнуты, если уборкой вашего офиса занимается тетя Маша, которая захотела подзаработать на пенсии. Ведро с водой, швабра и тряпка – вот он «высокопрофессиональный» набор таких техничек. Да и уборка у них ограничена – со стола и подоконника пыль протрут, по полу пройдутся.

Иное дело – профессиональная клининговая компания, вооруженная до зубов специальным оборудованием, моющими средствами и современными европейскими технологиями. Тут повышается не только качество уборки, но и скорость выполнения работы. Опытный клинер превратит уборку в целый комплекс мероприятий. И в первую очередь это: сухая и влажная уборка, очистка внешних и внутренних поверхностей мебели, мытье окон, дезинфекция и обработка санузла, чистка радиаторов и труб, химчистка мебели и ковровых покрытий, мытье дверей и фурнитуры.

Вы скажете это дорого? Вовсе нет, такие услуги действительно доступные. «Уборка офиса будет стоить от 20 рублей за кВ.м. И не стоит бояться того, что изначально по телефону клинер может сказать одну стоимость, а во время деловой встречи услуги окажутся дороже. При личной беседе проговариваются детали уборки, поэтому цена вероятнее всего немного возрастет. Иначе делают только фирмы-однодневки», - рассказывает исполнительный директор ГК «Академия сервиса» Евгения Щербина.

И за имущество можно не беспокоится? Спросите вы. Да! «Мы часто отправляем своих сотрудников на курсы повышения квалификации. Кроме того, каждый наш специалист ответственно относится к имуществу клиента и готов нести материальную ответственность за его сохранность», - завершает Евгения.

И еще один немаловажный нюанс, выбор специалистов по клинингу. Не торопитесь! Внимательно ознакомьтесь с сайтом компании, почитайте отзывы существующих клиентов, запросите список заказчиков. В общем, не стесняйтесь задавать вопросы. Опытный и надежный клинер с легкостью ответит на все.