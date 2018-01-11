Ной строил, как будто сегодня

В 2014 году четыре студента-физика из университета Лестера решили проверить правдоподобность инструкций по постройке Ноева ковчега, приведенных в Книге Бытия. Они захотели выяснить, сможет ли фактически плавать ковчег размерами 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. Единица измерения "локоть" примерно составляет 48 см, а это означает, что ковчег должен быть 145 метров в длину, 24 метра в ширину и 14 метров в высоту. Подобные размеры имеют небольшие современные грузовые суда.



