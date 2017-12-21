ЧИСТИМ СОСУДЫ

Поскольку смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается на первом месте в списке причин раннего ухода россиян, а инсульты и инфаркты настигают чаще всего именно по причине зашлакованности сосудов

Чеснок и спирт

Методоснован на использовании настойки чеснока со спиртом. Сам по себе чеснок обладает множеством полезных свойств, как и спиртовая настойка на его основе. Очищение сосудов чесноком по тибетскому рецепту проводят следующим образом.

Используют свежий и полностью созревший чеснок. Обычно настойку готовят осенью, после сбора урожая. Зубчики чеснока, в количестве 350 грамм, очищают от кожуры и измельчают до состояния кашицы. Полученную кашицу складывают в герметичную стеклянную тару и дают немного отстояться. Затем отбирают 200 грамм сока и наиболее сочной мякоти и заливают 200 мл чистого медицинского спирта. Настаивают в течение 10 дней в прохладном тёмном месте (но не в холодильнике). Получившуюся жидкость отцеживают и выдерживают ещё три дня.

Принимают настойку по схеме: три раза в день перед едой, постепенно увеличивая дозу. Начинают с одной капли. Затем в каждый приём добавляют ещё по одной капле: утром — одну, в обед — две, вечером — три, на следующее утро — четыре и так далее до 25 капель. Затем принимают по 25 капель до тех пор, пока не закончится настойка (примерно три месяца).

Этот рецепт чесночной настойки для очищения сосудов противопоказан людям, страдающим заболеваниями почек, эпилепсией и в период беременности.

С использованием лимона

Лимон содержит много витамина C, который является хорошим антиоксидантом, улучшающим эластичность сосудов. Лимон комбинируют с другими продуктами, усиливающими его действие. Во всех рецептах фрукты используют вместе с кожурой.

*Очищение сосудов лимоном и чесноком: 4 головки очищенного чеснока и 4 лимона перемолоть на мясорубке. Сложить в трехлитровую ёмкость и залить тёплой кипячёной водой. Через 3 дня настой отцедить и принимать по 100 мл три раза в день. Курс рассчитан на 40 дней, всего понадобится приготовить 4 порции настоя, который хранят в холодильнике не более 10 дней.

*Очищение сосудов лимоном и мёдом: лимон перекрутить на мясорубке, полученную массу настоять в 1 литре воды трое суток. Принимать три раза в день по 50 мл с одной ложкой мёда.

*Очищение сосудов лимоном, луком, чесноком и мёдом. Делают смесь из 3 лимонов, 1 луковицы, 200 г чеснока и 250 г мёда. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.

*Имбирь, лимон и мёд. Для очищения сосудов поступают следующим образом: небольшой корень имбиря очистить от кожуры, натереть на тёрке, сложить в термос, туда же выдавить сок от одного лимона и всё это залить горячей водой. Добавить мёда по вкусу и пить вместо чая. Можно приготовить смесь на мясорубке: 1 корень имбиря, 1 лимон, 150 г мёда. Принимать по 1 чайной ложке в день.

*Очищение сосудов апельсином и лимоном. Берут 2 лимона и 2 апельсина, перекручивают на мясорубке, добавляют 2 ложки мёда. Смесь хранить в холодильнике. Принимать по 2–3 чайные ложки в день, курс лечения — один месяц.