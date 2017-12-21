Притча 2 младенца

В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них -

верующий

, другой -

.

- Ты веришь в жизнь после родов?

Верующий младенец

- Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.

- Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть?

Верующий младенец:

- Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом.

- Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь - пуповина - и так уже слишком коротка.

Верующий младенец:

- Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. Это можно себе представить.

- Но ведь оттуда еще никто никогда не возвращался! Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь - это одно большое страдание в темноте.

Верующий младенец:

- Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас.

- Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?

Верующий младенец:

- Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.

- Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет.

Верующий младенец:

- Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты?

- А что я, мне и здесь неплохо, вот поблагоустроить бы еще свое местечко, а там будь что будет, доживем увидим , а то что гладится, и поется, то это закон внутриутробного мира.

Верующий младенец:

- Но мир сам по себе не может петь, так красиво, ты послушай какие Слова у этой песни, послушай как Мама зовет нас с Любовью.

- А что такое Любовь? Живем мы с тобой здесь и ладим, вот и хорошо.

Верующий младенец:

- Жить то можно ползая в темноте, но я тебе говорю о свете, о том, что придет время, когда увидев свет мы с первым криком к Маме и плачем перед ней за то, что мы причиняли ей боль, с благодарностью вольемся в новый мир.

- Вот видишь, что уготовила нам мама - крик и плач, и я должен еще благодарить за это.

Верующий младенец:

- Но это даст нам силы выжить при таком свете.

- А зачем мне такой свет, чтобы я еще выживал.

Верующий младенец:

- Чтобы затем жить вечно, не умирая, ведь не может быть так, что Мама нас выхаживает для смерти не правда ли?