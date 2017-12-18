Платить и каяться





Правозащитники полагают, что праздник мог бы восстановить мосты между Россией и Западом. Правозащитники в письме озвучили пожелания со своим видением празднования этого дня. «Во время Национального дня покаяния со всех государственных учреждений спускаются государственные флаги. Люди становятся на колени и публично просят прощения у тех, кого они обидели за весь исторический период существования России». В качестве даты правозащитники предлагают установить 27 июля – день, когда произошла первая бомбардировка Берлина советскими лётчиками во время Второй мировой войны. «Мы не отождествляем себя с Гитлером и ни в коем случае не поддерживаем его, но надо понимать, что в результате бомбардировки 27 июля 1941 года большинство погибших были гражданскими лицами, которые не хотели войны» — говорится в заявлении правозащитной группы.

https://panorama.pub/84-pravozashhitnaya-gruppa-nastoyashhie-patrioty-rossii-obratilas-k-putinu-s-prosboj-vvesti-v-strane-natsionalnyj-den-pokayaniya.html?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen

Активисты из правозащитной группы «Настоящие Патриоты России», которая базируется в швейцарской Лозанне, обратились с письмом к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении в стране Национального дня покаяния. По мнению «настоящих патриотов», российскому государству не хватает такого дня.Правозащитники полагают, что праздник мог бы восстановить мосты между Россией и Западом. Правозащитники в письме озвучили пожелания со своим видением празднования этого дня. «Во время Национального дня покаяния со всех государственных учреждений спускаются государственные флаги. Люди становятся на колени и публично просят прощения у тех, кого они обидели за весь исторический период существования России». В качестве даты правозащитники предлагают установить 27 июля – день, когда произошла первая бомбардировка Берлина советскими лётчиками во время Второй мировой войны. «Мы не отождествляем себя с Гитлером и ни в коем случае не поддерживаем его, но надо понимать, что в результате бомбардировки 27 июля 1941 года большинство погибших были гражданскими лицами, которые не хотели войны» — говорится в заявлении правозащитной группы.

Даже если «Настоящие Патриоты России» - фейк, то этот фейк вполне соответствует как желаниям наших зарубежных «партнеров», так и идеям, продвигаемым некоторыми группами наших соотечественников.



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