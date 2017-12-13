Из Акта проверки Мошковской ЦРБ Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области, то есть организацией в которую работодатели в обязательном порядке отчисляют деньги за каждого работающего и из которого оплачиваются медицинские услуги медицинским учреждениям за застрахованных лиц, то есть за всех нас.

Документ настолько интересный, что не удержимся от дословного цитирования.

1. Так например, что касается питания больных, то «не выполняются рекомендованные нормы питания больных по мясопродуктам, мясу птицы, маслу сливочному, сахару, молоку; превышены нормы питания по крупам и хлебу». Больных кормят чем попроще и подешевле.

2. «Выборочной проверкой договоров на оказание платных медицинских услуг, квитанций на оплату, оборотной ведомости по расчетам по кассе, установлено, что в проверяемом периоде пациентами ГБУЗ НСО «Мошковская ЦРБ» произведена оплата за проведение УЗИ внутренних органов, щитовидной железы и органов малого таза на сумму 90 848,90 руб.». Оплата проведения УЗИ должна производится за счет средств ФОМС, то есть бесплатно для граждан. Предполагаем, что ЦРБ получило деньги за одни и те же медицинские манипуляции как от ФОМС, так и от граждан, что безусловно нарушает права как пациентов так и ФОМС.

3. «Установлено нецелевое использование средств ОМС в сумме 1 328 520,39 руб. (за 2015 год – 855 807,87 руб., за 2016 год –326 448,73 руб., за 8 месяцев 2017 года -146 263,79 руб.)». ФОМС выделяет денег на оказание медицинских услуг, а районная больница тратит их несколько иначе.

4. «Установлено неэффективное использование средств ОМС в сумме 12 584 990,33 руб. за счет средств ОМС произведены расходы на уплату штрафов и пени в сумме 2 289 746,03 руб.». Районная больница тратит деньги на стимулирующие выплаты персоналу, как изложено в акте «не подтвержденные объемами выполненных работ», то есть за просто так, а также гасит штрафы и пени за собственные правонарушения.

5. «Структура произведенных расходов за 2015 год, за 2016 год, за 8 месяцев 2017 года не соответствует структуре государственного задания в разрезе видов расходов. За проверяемый период средства, поступившие на медикаменты, мягкий инвентарь, продукты питания направлены на содержание медицинской организации в сумме 23 677 030, 55 руб.».

6. «Установлены факты необоснованного включения граждан в реестры по диспансеризации и необоснованное заполнение карт учета диспансеризации:

- в результате телефонного опроса 20 граждан установлено, что все опрошенные граждане не проходили диспансеризацию;

- при проверке журнала проведенных анализов по диспансеризации в биохимической лаборатории и клинико-диагностической лаборатории установлено отсутствие записей результатов анализов в журналах». Здесь внимание - ЦРБ не проводила диспансеризацию граждан, однако регулярно отчитывалась о проведении соответствующих процедур и получала деньги из ФОМСа.

7. «В результате проведенной внеочередной инвентаризации по состоянию на 31.08.2017 выявлена недостача на сумму 1 859 854,53 руб. Основная недостача в сумме 1 859 354,53 руб. приходится на заведующую аптечным складом материально-ответственное лицо Т.Д. Малышеву».





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