Новый Октябрь

Вот и настал этот знаменательный день. 7 ноября исполнилось 100 лет со дня Великой Октябрьской Социалистической революции. Да, пишу именно так, хотя все последние дни телепропаганда в лице многочисленных якобы историков и якобы политологов убеждала нас в обратном – и не великая, и не октябрьская, и не социалистическая, и не революция.



Смешно, хотя и не удивительно. Современная элита с удовольствием заигрывает с брежневской эпохой (мол, была стабильность – и сейчас стабильность), делает менее явные реверансы в сторону эпохи сталинской (мол, тогда построили империю – и сейчас строим), но Октябрь 1917-го года на дух не переносит. Еще бы, ведь сохранение объективной памяти о событиях столетней давности таит в себе потенциальную угрозу пробуждения российского общества от летаргического сна, усердно культивируемого безыдейными идеологами путинской эпохи. Поэтому и рассказывают нам откровенные небылицы, поэтому – вымарывают правду из школьных учебников.



Если же разобраться, то Октябрьскую революцию никак нельзя считать случайным и ошибочным явлением. Только отведав «план Путина», можно внимать кремлевским оракулам, утверждающим, что в 1917-м большевиками на немецкие деньги был реализован «оранжевый» сценарий. Если же рассуждать трезво, то необходимо признать, что пролетарские массы, ведомые большевистской партией, сделали в октябре 17-го то, что не смогли сделать ни царские министры, ни министры Временного правительства – разрешили самые острые, объективно назревшие вопросы своего времени.



Именно они дали мир народам, землю крестьянам, власть Советам, самоопределение нациям. Сегодня модно говорить, что Февральская революция была альтернативой Октябрю. На мой взгляд – это откровенное лукавство. Октябрь потому и стал исторической необходимостью, что буржуазия, пришедшая к власти в феврале 1917 года, оказалась несостоятельна в политическом плане. Парадоксальным образом получилось так, что решение объективных задач буржуазной революции осуществила радикальная пролетарская партия – РСДРП (б). Так что, все сослагательные наклонения здесь бессмысленны.

Также хотелось бы напомнить, что большевики победили, проповедуя абсолютно демократические идеи, близкие и понятные гражданам – народовластие, рабочий контроль на производстве, экономика в интересах человека, интернационализм и т.д. Именно это и обеспечило ленинской партии поддержку в массах, без которой они не продержались бы у власти и месяца.



Надо сказать, что спустя 100 лет все эти вопросы абсолютно не утратили своей актуальности, – на президентском троне в России вот уже 17 лет сидит новый царь, органы самоуправления бездействуют, рост цен все туже затягивает петлю на шее малоимущих, а элита продолжает беззастенчиво купаться в роскоши.



Поэтому лозунг «Нужен новый Октябрь!» не кажется мне сегодня таким уж радикальным.

Безусловно, по всем историческим канонам большевики забежали далеко вперед. Октябрьская революция произошла в относительно отсталой капиталистической стране, но самое главное – за ней не последовала мировая революция. В этой уникальной ситуации только большевики, к их чести, приняли вызов истории, не отступили назад, а начали строить общество будущего, несмотря на многочисленные объективные трудности. Они не боялись экспериментировать и на опыте проверять, что возможно, а что невозможно сделать.



Поэтому мы и увидели семидесятилетний опыт существования альтернативы капитализму. Да, в итоге первопроходцы коммунизма сбились с пути, наделав немало ошибок. Но если бы они не проторили эту дорогу в будущее, Российская империя так и осталась бы периферией капитализма.



Скажу больше – убежден, что не будь Октября 17-го, не было бы сегодня и России как единого целого.

Сложно поспорить и с тем, что Октябрь оказал огромное влияние на общественно-политические процессы во всем мире. Капиталу пришлось считаться с советским проектом, и даже учиться у него. Наглядно это проявилось уже во время «великой депрессии» начала 30-х годов прошлого века.



Приехавший в 1934 году в Москву писатель Герберт Уэллс говорил: «Рушится старый финансовый мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь Америки. Ленин в свое время сказал, что надо «учиться торговать», учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас, постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в США речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического хозяйства». Очевидно, что Октябрьская революция, породившая СССР, способствовала значительному улучшению положения народа, как в самом Союзе, так и в государствах развитого капитализма, а также помогла победе национально-освободительных движений в колониях и зависимых странах.

Ну и конечно, не могу не сказать о духовном содержании Октября. Лично я воспринимаю 17-й год, как триумф величия человеческого духа. Такого масштабного «выхода за рамки», «заглядывания за горизонт», пожалуй, больше в истории не было никогда. И сколько бы нас ни убеждали «наперсточники» от истории, что в октябре 17-го произошел банальный переворот, что Ленин был еврей, немецкий шпион и сифилитик, а Троцкий, Дзержинский и Сталин были кровавыми маньяками, – на фоне сегодняшней вселенской суеты во имя денежных знаков, на фоне безликих президентов и депутатов герои Великого Октября выглядят настоящими титанами. Да и не просто выглядят, – такими они были на самом деле.



Так что, с праздником Великого Октября, дорогие сограждане! Такой историей можно с полным правом гордиться. Да, сейчас правят бал темные силы, захватившие власть в России в 1991 году. Но я уверен, что день 7 ноября на календарях вскоре вновь окрасится в красный цвет. И мы приложим к этому все свои силы.