Прием третий: «Я еще не созрел»

«Зрей! – говорит дьявол. – Зрей как можно дольше. Только ничего не делай для того, чтобы созреть». Не читай Евангелие, «Закон Божий», творения святых отцов.

Не ходи в храм, не спрашивай ни о чем священников, хотя они поставлены Богом для того, чтобы помогать народу в его духовной жизни. Этим приемом враг особенно любит ставить людям заслон на пути ко крещению и венчанию.

«Я еще не пришел к этому».

Чтобы прийти, нужно идти. Ну так иди.

А куда идти? Конечно, в храм.

Священник Николай Булгаков. 33 "причины" не ходить в храм.