Еще одна порция "исторических" футболок из серии Mother Russia. Концепция подобного творчества проста - смешные и эпатажные исторические и псевдоисторические принты на верхнюю одежду. Новая порция в основном посвящена XVIII-XIX веку и Первой мировой войне, но есть и ряд других занятных экземпляров советского периода.Помни 1812-й!Стенька Разин?Еще одна вариация Ермолова. Для курортов Северного Кавказа.Немного рожзига.Традиционно не обходят вниманием русских классиков.Я так понял это к фильму "Гоголь.Начало". Фильм кстати не очень оказался, хотя концепция сама по себе интересная в духе "Темной лощины" и "Братства волка".Царь хороший. бояре плохие и бородатые.Гагарин гоняет мракобесов.Для поездки в Германию.Разное время - разные герои. На смену сотруднику МУРа Жеглову пришел совестливый киллер Данила.Русские народные сказки.Знакомый беретик. Человек в таком беретике в свое время научил выжигать по дереву и собирать елки после нового года. До обрезов дело не дошло.