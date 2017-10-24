Mother Russia

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Еще одна порция "исторических" футболок из серии Mother Russia. Концепция подобного творчества проста - смешные и эпатажные исторические и псевдоисторические принты на верхнюю одежду. Новая порция в основном посвящена XVIII-XIX веку и Первой мировой войне, но есть и ряд других занятных экземпляров советского периода.








Помни 1812-й!










Стенька Разин?










Еще одна вариация Ермолова. Для курортов Северного Кавказа.


Немного рожзига.


Традиционно не обходят вниманием русских классиков.



Я так понял это к фильму "Гоголь.Начало". Фильм кстати не очень оказался, хотя концепция сама по себе интересная в духе "Темной лощины" и "Братства волка".




Царь хороший. бояре плохие и бородатые.


Гагарин гоняет мракобесов.


Для поездки в Германию.


Разное время - разные герои. На смену сотруднику МУРа Жеглову пришел совестливый киллер Данила.






Русские народные сказки.










Знакомый беретик. Человек в таком беретике в свое время научил выжигать по дереву и собирать елки после нового года. До обрезов дело не дошло.
colonelcassad.livejournal.com/
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