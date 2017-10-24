Mother Russia
Помни 1812-й!
Стенька Разин?
Еще одна вариация Ермолова. Для курортов Северного Кавказа.
Немного рожзига.
Традиционно не обходят вниманием русских классиков.
Я так понял это к фильму "Гоголь.Начало". Фильм кстати не очень оказался, хотя концепция сама по себе интересная в духе "Темной лощины" и "Братства волка".
Царь хороший. бояре плохие и бородатые.
Гагарин гоняет мракобесов.
Для поездки в Германию.
Разное время - разные герои. На смену сотруднику МУРа Жеглову пришел совестливый киллер Данила.
Русские народные сказки.
Знакомый беретик. Человек в таком беретике в свое время научил выжигать по дереву и собирать елки после нового года. До обрезов дело не дошло.
colonelcassad.livejournal.com/