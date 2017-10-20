Администрацию Татарска подвергли обыскам

Следователи пришли с обыском в администрацию города Татарска Новосибирской области. Напомним, что ранее в отношении главы города Александра Шведова было возбуждено уголовное дело о халатности, допущенной при строительстве дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Следователи работают в администрации города Татарска с утра 19 октября, сообщил корреспонденту Сибкрай.ru собственный источник. В здании администрации производятся обыски, идет выемка документов. По данным источника, ранее утром следователи проводили оперативные мероприятия по месту жительства главы города Александра Шведова, а также начальника управления финансов, учета, отчетности и закупок Ларисы Басалыко. Непосредственно в администрации обыски шли с 08.00 до 18.00, сотрудников в течение дня не выпускали из здания. Следователями изучались различные документы, в том числе, касающиеся строительства дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Источник Сибкрай.ru указал, что ряд документов был изъят проводившими обыски оперативниками. Напомним, что ранее в отношении главы Татарска Александра Шведова было возбуждено уголовное дело о халатности. Чиновник попал под уголовное преследование из-за строительства жилого дома с квартирами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Возведением дома по муниципальному контракту занималась компания ООО «Пять звезд», администрация Татарска выступала в качестве участника долевого строительства. По условиям контракта, застройщик должен был получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не позднее 31 декабря 2016 года. Квартиры в доме предназначались, в том числе, для 33 семей, переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Взятые на себя обязательства застройщик не исполнил, однако администрация Татарска выдала разрешение на ввод объекта, подписала акты приема-передачи квартир. По оценке следствия, муниципалитету был причинен ущерб в размере почти 4,5 миллиона рублей, нарушены интересы 33 семей. Расследованием занимается Следственный комитет. Однако официально в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области проводившиеся в четверг оперативные мероприятия не комментируют. Отметим, что ранее инициативная группа жителей Татарска распространила открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину, временно исполняющему обязанности губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и председателю Законодательного собрания региона Андрею Шимкиву. В этом обращении, которое подписали 1391 человек, в том числе, депутаты городского и районного советов, говорится о многочисленных проблемах муниципального образования. Авторы письма пожаловались на разрушенные предприятия, отток населения из города, упомянули они и проблемы при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Источник: http://sibkray.ru/news/8/902337/