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Исторические свидетельства о Христе
| 09:45
Truely
229
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Сколько 100 плюс 50?
140
alex59
около 3 дней назад
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ОКОЛИЦА - ХОТЬ САМИ РАЗБАВЛЯЙТЕ АФИШУ...
alex59
около 3 дней назад
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че афиша такая очень худая???
арсений
около 1 недель назад
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Сто егоров очень завышены цены на ремонт и на мойку,а качества никакого,постоянно неграмотные работники!!!!
КПРФ
около 2 недель назад
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Пусть попробует на своей шишиге проехать и то застрянет.
КПРФ
около 2 недель назад
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Скажите Шведову, что улица Ленина превратилась в говно.
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