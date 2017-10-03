А я сяду в кабриолет

В России разработали новый кабриолет «Крым».



Разработчиками первого отечественного кабриолета стали студенты и аспиранты МГТУ им. Баумана под руководством доктора технических наук Дмитрия Онищенко. Отмечается, что родстер во многом состоит из компонентов и деталей седана LADA Kalina. «Крым» — это первый отечественный кабриолет с откидной крышей, которая состоит из брезента и металлического каркаса. Объем двигателя автомобиля составляет 1,6 литра, а его мощность оценивается в 106 лошадиных сил. Он расположен в задней части машины.



Под капотом «Крыма» находится багажник. «Крым» – очень красивый кабриолет с упором на брутальность. Если вам нужна блеснуть роскошью, но денег на супердорогие кабриолеты нет, то машинка — идеальный для вас вариант. Сообщается также, что родстер способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунд. Максимальная скорость «Крыма» составляет 200 км/ч. Кроме того, создатели заявили, что стоимость первого отечественного кабриолета не превысит 600 тысяч рублей. Серийное производство автомобиля планируется наладить в ближайшие 1–2 года.