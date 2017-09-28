Если нужна врачебная помощь
Наступило
время информационных технологий «Жители
районов Новосибирской области не могут попасть в областную больницу из-за
некомпетентности сельских врачей. «Двойку» за работу на компьютере сегодня
поставили своим районным коллегам областные врачи. Сельские жители месяцами не
могут попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники, потому что
до сих пор не во всех районах освоили программу «Электронная регистратура»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» находящееся в городе не смогло избавиться, в том числе и от цифровой безграмотности, по этой причине граждане в течении полгода не могут попасть на приём к врачу в областном центре.
Пора уже гражданам прекратить надеяться на помощь со стороны нашей ЦРБ, а самим больше проявлять интереса к другим лечебным учреждениям и научиться общаться с ними посредством сети ИНТЕРНЕТ, завести для себя электронные почтовые ящики и вести переписку с врачами. Дети,внуки,добрые знакомые вполне могут помочь в этом.
Если говорить о нефрологии, то в Омске работают хорошие специалисты в этой области медицины и без больших затрат можно получить от них помощь.
Эти электронные адреса позволят вам обратиться к врачам, как с просьбой о помощи, так и с предложениями и жалобами.
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Курбетьева
Татьяна
Николаевна
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главный терапевт
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к.м.н., заместитель главного врача по терапии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» E-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru,
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Юданов
Анатолий
Васильевич
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главный хирург
главный специалист колопроктолог
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к.м.н., главный врач ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», руководитель Новосибирского областного центра колопроктологии,
E-mail:yudanov@oblmed.nsk.ru
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Волков
Рэм
Валерьевич
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главный специалист акушер-гинеколог
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к.м.н., руководитель перинатального центра ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», Е-mail: r.volkov@oblmed.nsk.ru
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Анохина
Татьяна
Юрьевна
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главный специалист педиатр
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к.м.н., заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», тел.: Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru
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Войцицкий
Владимир
Евгеньевич
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главный специалист онколог
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д.м.н., профессор, главный врач по лечебной работе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», Е-mail: v.vladimir@ngs.ru
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Танеева
Елена
Викторовна
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главный специалист невролог
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заведующая неврологическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», E-mail: tev@oblmed.nsk.ru
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Быкадорова
Ольга
Леонидовна
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главный специалист неонатолог
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заведующая отделением новорождённых родильного дома ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
Е-mail: bykadorovaol@mail.ru
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Грамзин
Алексей
Владимирович
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главный специалист детский хирург
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к.м.н., заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru
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Носов
Сергей
Николаевич
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главный специалист стоматолог
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главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника»,
E-mail: gnosp@online.nsk.su
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Прохоренко Владимир Михайлович
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главный специалист травматолог-ортопед
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д.м.н., заместитель директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Минздрава России, E-mail: niito@niito.ru
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Феофилов Игорь Викторович
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главный специалист уролог
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д.м.н., заведующий кафедрой урологии ГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный медицинский университет» Минздрава России,
Форма для отправки обращения в Министерство здравоохранения РФ
https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new