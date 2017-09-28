Если нужна врачебная помощь

Наступило время информационных технологий «Жители районов Новосибирской области не могут попасть в областную больницу из-за некомпетентности сельских врачей. «Двойку» за работу на компьютере сегодня поставили своим районным коллегам областные врачи. Сельские жители месяцами не могут попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники, потому что до сих пор не во всех районах освоили программу «Электронная регистратура»

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области» находящееся в городе не смогло избавиться, в том числе и от цифровой безграмотности, по этой причине граждане в течении полгода не могут попасть на приём к врачу в областном центре.

Пора уже гражданам прекратить надеяться на помощь со стороны нашей ЦРБ, а самим больше проявлять интереса к другим лечебным учреждениям и научиться общаться с ними посредством сети ИНТЕРНЕТ, завести для себя электронные почтовые ящики и вести переписку с врачами. Дети,внуки,добрые знакомые вполне могут помочь в этом.

Если говорить о нефрологии, то в Омске работают хорошие специалисты в этой области медицины и без больших затрат можно получить от них помощь.

Эти электронные адреса позволят вам обратиться к врачам, как с просьбой о помощи, так и с предложениями и жалобами.

Курбетьева Татьяна Николаевна главный терапевт к.м.н., заместитель главного врача по терапии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» E-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru, Юданов Анатолий Васильевич главный хирург главный специалист колопроктолог к.м.н., главный врач ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», руководитель Новосибирского областного центра колопроктологии, E-mail:yudanov@oblmed.nsk.ru Волков Рэм Валерьевич главный специалист акушер-гинеколог к.м.н., руководитель перинатального центра ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», Е-mail: r.volkov@oblmed.nsk.ru Анохина Татьяна Юрьевна главный специалист педиатр к.м.н., заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», тел.: Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru Войцицкий Владимир Евгеньевич главный специалист онколог д.м.н., профессор, главный врач по лечебной работе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер», Е-mail: v.vladimir@ngs.ru Танеева Елена Викторовна главный специалист невролог заведующая неврологическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», E-mail: tev@oblmed.nsk.ru Быкадорова Ольга Леонидовна главный специалист неонатолог заведующая отделением новорождённых родильного дома ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Е-mail: bykadorovaol@mail.ru Грамзин Алексей Владимирович главный специалист детский хирург к.м.н., заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru Носов Сергей Николаевич главный специалист стоматолог главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника», E-mail: gnosp@online.nsk.su Прохоренко Владимир Михайлович главный специалист травматолог-ортопед д.м.н., заместитель директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Минздрава России, E-mail: niito@niito.ru Феофилов Игорь Викторович главный специалист уролог д.м.н., заведующий кафедрой урологии ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России,

E-mail: fil_urolog@mail.ru

Форма для отправки обращения в Министерство здравоохранения РФ

https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new