Если нужна врачебная помощь

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Наступило время информационных технологий «Жители районов Новосибирской области не могут попасть в областную больницу из-за некомпетентности сельских врачей. «Двойку» за работу на компьютере сегодня поставили своим районным коллегам областные врачи. Сельские жители месяцами не могут попасть на прием к узким специалистам областной поликлиники, потому что до сих пор не во всех районах освоили программу «Электронная регистратура»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Татарская центральная районная  больница имени 70-летия Новосибирской области» находящееся в городе  не смогло избавиться, в том числе и  от цифровой безграмотности, по этой причине граждане  в течении полгода не могут попасть на приём к врачу в областном центре.
Пора уже гражданам прекратить надеяться на помощь со стороны нашей ЦРБ, а самим больше проявлять интереса к другим лечебным учреждениям и научиться общаться с ними посредством сети ИНТЕРНЕТ, завести для себя электронные почтовые ящики и вести переписку с врачами. Дети,внуки,добрые знакомые вполне могут помочь в этом.
Если говорить о нефрологии, то в Омске работают хорошие специалисты в этой области медицины и без больших затрат можно получить от них помощь.
Эти электронные адреса позволят вам обратиться к врачам, как с просьбой о помощи, так и с предложениями и жалобами.

 

Курбетьева

Татьяна

Николаевна

главный терапевт

к.м.н., заместитель главного врача по терапии ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» E-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru,

Юданов

Анатолий

Васильевич

 

главный хирург

 

главный специалист колопроктолог

к.м.н.,  главный врач   ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», руководитель Новосибирского областного центра колопроктологии,

E-mail:yudanov@oblmed.nsk.ru

Волков

Рэм

Валерьевич

главный специалист акушер-гинеколог

к.м.н., руководитель перинатального центра ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», Е-mail: r.volkov@oblmed.nsk.ru

Анохина

Татьяна

Юрьевна

главный специалист педиатр

к.м.н., заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ НСО «Государственная областная клиническая больница», тел.:  Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru

Войцицкий

Владимир

Евгеньевич

главный  специалист онколог

д.м.н., профессор, главный врач по лечебной работе ГБУЗ НСО «Новосибирский областной онкологический диспансер»,  Е-mail: v.vladimir@ngs.ru

Танеева

Елена

Викторовна

главный специалист невролог

заведующая неврологическим отделением ГБУЗ НСО  «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», E-mail: tev@oblmed.nsk.ru

Быкадорова

Ольга

Леонидовна

главный специалист неонатолог

заведующая отделением новорождённых родильного дома ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»

Е-mail: bykadorovaol@mail.ru

Грамзин

Алексей

Владимирович

главный специалист детский хирург

к.м.н., заведующий детским хирургическим отделением ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница», Е-mail: gnokb@oblmed.nsk.ru

 

 

 

 

 

Носов

Сергей

Николаевич

главный специалист стоматолог

главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника»,  

E-mail: gnosp@online.nsk.su

Прохоренко Владимир Михайлович

главный специалист травматолог-ортопед

д.м.н., заместитель директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Минздрава России,  E-mail: niito@niito.ru

Феофилов Игорь Викторович

главный специалист уролог

д.м.н., заведующий  кафедрой урологии ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
E-mail: fil_urolog@mail.ru

 

Форма для отправки обращения в Министерство здравоохранения РФ

 

https://www.rosminzdrav.ru/reception/appeals/new

 

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