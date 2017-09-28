Мастера заголовка

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЛИШИЛАСЬ ЧЛЕНА

Бывший член высшего партийного органа – генерального совета «Единой России» – Ирина Дроздецкая опубликовала на своей личной странице в социальной сети Fаcebook заявление о своем выходе из партии. Прокомментировать свое решение Сибкрай.ru Дроздецкая отказалась. Скан заявления Ирина Дроздецкая сопроводила своим комментарием: «Вышла из Партии. Спасибо за долгие годы опыта коллегам. Было круто!».



До недавнего времени она была секретарем первичного отделения №18 «Гимназистское» местного отделения Октябрьского района Новосибирска регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили в «Единой России», из генерального совета партии она вышла в январе этого года.

Источник: http://sibkray.ru/news/2126/901486/

«Единая Россия» лишилась члена «Единая Россия» лишилась члена Фото: facebook.com | Ирина Дроздецкая Политика / 27 сентября 2017 / 09:25 Бывший член высшего партийного органа – генерального совета «Единой России» – Ирина Дроздецкая опубликовала на своей личной странице в социальной сети Fаcebook заявление о своем выходе из партии. Прокомментировать свое решение Сибкрай.ru Дроздецкая отказалась. Скан заявления Ирина Дроздецкая сопроводила своим комментарием: «Вышла из Партии. Спасибо за долгие годы опыта коллегам. Было круто!». До недавнего времени она была секретарем первичного отделения №18 «Гимназистское» местного отделения Октябрьского района Новосибирска регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили в «Единой России», из генерального совета партии она вышла в январе этого года. Источник: http://sibkray.ru/news/2126/901486/