Мастера заголовка

Бывший член высшего партийного
органа – генерального совета «Единой России» – Ирина Дроздецкая опубликовала на
своей личной странице в социальной сети Fаcebook заявление о своем выходе из партии.
Прокомментировать свое решение Сибкрай.ru Дроздецкая отказалась. Скан заявления
Ирина Дроздецкая сопроводила своим комментарием: «Вышла из Партии. Спасибо за
долгие годы опыта коллегам. Было круто!».
До недавнего времени она была
секретарем первичного отделения №18 «Гимназистское» местного отделения
Октябрьского района Новосибирска регионального отделения партии «Единая
Россия». Как сообщили в «Единой России», из генерального совета партии она
вышла в январе этого года.
«Единая Россия»
лишилась члена
«Единая Россия» лишилась члена
Фото: facebook.com | Ирина Дроздецкая
Политика / 27 сентября 2017 / 09:25
Бывший член высшего партийного органа – генерального совета «Единой
России» – Ирина Дроздецкая опубликовала на своей личной странице в
социальной сети Fаcebook заявление о своем выходе из партии.
Прокомментировать свое решение Сибкрай.ru Дроздецкая отказалась.
Скан заявления Ирина Дроздецкая сопроводила своим комментарием: «Вышла
из Партии. Спасибо за долгие годы опыта коллегам. Было круто!». До
недавнего времени она была секретарем первичного отделения №18
«Гимназистское» местного отделения Октябрьского района Новосибирска
регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили в «Единой
России», из генерального совета партии она вышла в январе этого года.
«Единая Россия»
лишилась члена
«Единая Россия» лишилась члена
Фото: facebook.com | Ирина Дроздецкая
Политика / 27 сентября 2017 / 09:25
Бывший член высшего партийного органа – генерального совета «Единой
России» – Ирина Дроздецкая опубликовала на своей личной странице в
социальной сети Fаcebook заявление о своем выходе из партии.
Прокомментировать свое решение Сибкрай.ru Дроздецкая отказалась.
Скан заявления Ирина Дроздецкая сопроводила своим комментарием: «Вышла
из Партии. Спасибо за долгие годы опыта коллегам. Было круто!». До
недавнего времени она была секретарем первичного отделения №18
«Гимназистское» местного отделения Октябрьского района Новосибирска
регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщили в «Единой
России», из генерального совета партии она вышла в январе этого года.