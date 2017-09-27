Compressorhead — немецкая музыкальная группа, играющая хэви-метал. Особенность группы в том, что все исполнители в ней — роботы, играющие на обычных (не адаптированных) музыкальных инструментах.

Состав группы

Stickboy — робот-барабанщик. Имеет 4 руки с закреплёнными в них палочками, 2 «ноги» для нажатия на педали и декоративную «голову» с металлическим гребнем-ирокезом. Может играть на барабанной установке, содержащей до 14 инструментов. Построен в 2007 году.

Stickboy младший — помощник Stickboy-я. Играет на хай-хэт.

Fingers — робот-гитарист. Оснащён двумя руками, на которых установлено 78 «пальцев». Построен в 2009 году.

Bones — робот-бас-гитарист. На его руках — по 4 пальца. Установлен на гусеничную платформу, благодаря которой может передвигаться по сцене. Построен в 2012 году.

Роботы исполняют музыку известных коллективов, в том числе Black Sabbath, Motorhead, AC/DC и Pantera.

Кавер на "Рамонз"



Лемми жив!

AC DC



