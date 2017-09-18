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Чудеса греческого острова Кефалония
| 12:15
Truely
59
Мы хозяева, а не вы
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КПРФ
около 3 дней назад
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Пусть попробует на своей шишиге проехать и то застрянет.
КПРФ
около 3 дней назад
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Скажите Шведову, что улица Ленина превратилась в говно.
Ихтиандр
около 4 дней назад
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как вам не стыдно
Argus1000
около 2 месяцев назад
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3 июля 964 года День Великой Победы Славян над хазарским каганатом https://youtu.be/LXcIPMEAyAU
Argus1000
около 2 месяцев назад
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Избрал депутата и пошел вон. А то, спровоцируешь революцию https://youtu.be/JMORYBfwqEE
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