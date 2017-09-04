Президент Рахмон подарил жену

В Таджикистане 23-летний сельский учитель Саидшо Асроров прочитал хвалебную оду собственного сочинения в честь президента страны Эмомали Рахмона. После этого президент щедро наградил учителя, подарив ему часы и жену.

Об этом сообщает «Радио Озоди».

«Я как молодой учитель чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь выступать перед вами, уважаемый Лидер нации», — сказал Асроров, прижимая руку к сердцу.

После того, как президент Таджикистана прослушал хвалебную оду в свою честь, он спросил, женат ли молодой человек. Услышав отрицательный ответ, Рахмон велел местной администрации найти холостяку невесту.

«Я волновался во время выступления, президент стал расспрашивать меня о жизни и семье. Спросил, женат ли я? Я ответил, что нет. Потом он поручил руководству района решить вопрос о моей женитьбе. И вот на днях состоится моя свадьба», - сказал сам Саидшо Асроров.

Вскоре ему и впрямь нашли невесту - медсестру районной больницы. Спустя 10 дней после приказа президента в кишлаке Заргар Бохтарского района была сыграна свадьба, расходы на которую взяла на себя местная администрация. Отмечается, что ранее молодые люди даже не были знакомы.

«Радио Озоди» пишет, что свадьба по поручению президента - очень редкий случай для Таджикистана. Однако многие люди надеются на встречу с президентом, поскольку во многих случаях решить свои проблемы мешают бюрократия и коррупция в государственных органах.

https://newizv.ru/news/world/01-09-2017/v-tadzhikistane-uchitelyu-podarili-zhenu-i-chasy-za-odu-prezidentu