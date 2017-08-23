Средняя температура по больнице

«47 тыс. руб. — средняя заработная плата медика сегодня в Новосибирской области. Есть врачи, которые получают намного меньше, есть люди, которые получают намного больше», — констатировал Олег Иванинский –(министр здравоохранения области)

Врач федерального центра, расположенного в Новосибирске, Кирилл (здесь и далее имена врачей изменены для сохранения анонимности) рассказал, что до нынешней должности много лет работал в двух больницах, подведомственных областному минздраву, и его зарплата за месяц была на уровне 30 тыс. руб. «Сейчас, насколько я знаю, потолок по зарплате в моей специальности — 45 тыс. руб. И больше, чем 1,5 ставки, взять невозможно по закону, не дают, иначе трудовая инспекция придёт», — поделился он.

Его нынешняя зарплата — 120 тыс. руб., но и этого мало, по мнению собеседника. «Объёмы колоссальные — иногда мы стоим у операционного стола по 7–8 часов, и по сравнению с мировой статистикой это мало, коллеги [в клиниках Европы] там получают в 2–3 раза больше зарплату», — посчитал Кирилл.Однако, по его мнению, на его желание работать в больнице Новосибирской области влияет не столько зарплата, сколько другие нематериальные факторы.

«В неотложках муниципальных больниц остаются фанаты, остальные уходят через год оттуда. Пациенты смотрят телевизор, а потом думают, что врачи миллионы получают. Пациент заряжен этим и ждёт нереальных вещей от врача, а врач в "муниципалке" не может прыгнуть выше головы», — добавил он.

Ещё одна беда врачей — балльная система, высчитывающая зарплаты в поликлиниках. Как рассказала участковый терапевт с 25-летним стажем Екатерина, в среднем получающая 29–30 тыс. руб. в месяц, за каждое нарушение администрация может снять по 500 руб. Причём нарушением считается как недовольство пациента (каждый случай рассматривает комиссия), так и невыполнение плана по посещаемости медучреждения.

http://news.ngs.ru/articles/50480571/

Сколько и как надо работать для того, того чтобы получать в Татарской ЦРБ им.70-лет НСО с «процентами за интенсивность» 120 тысяч рублей в месяц?

Ответ кроется в работе лучшего хирурга в истории Тататарского района Р.Р.Мирсадикова

«Рустам Раманжанович работает с Татарской ЦРС с октября 2009 года. За время работы он зарекомендовал себя как грамотный, энергичный организатор здравоохранения, квалифицированный специалист, систематически повышающий свой профессиональный уровень. Он в совершенстве владеет операционной техникой, широким диапазоном хирургических операций на органах брюшной полости, экстренных операций органов грудной полости, внедряет в практику современные методы обследования пациентов. Рустам Раманжанович регулярно выезжает с осмотрами больных в участковые больницы, большое внимание уделяет профилактической работе. За время его работы районным хирургом в два раза уменьшилась послеоперационная летальность, до 75% повысилась хирургическая активность.

Доктор Мирасадиков требователен к себе и к подчиненным. Пользуется заслуженным авторитетом как среди коллег, так и среди населения района. Ведет общественную работу – является депутатом Совета депутатов Татарского района. В 2012 году стал обладателем специального приза «Признание» областного конкурса профессионального мастерства в номинации «За действия врача по спасению жизни человека в экстремальной ситуации».

За успехи в работе награжден Почетными грамотами Губернатора Новосибирской области и администрации Татарского района»- www.noav.ru/?page_id=2692

Благодаря стараниям главного врача Татарской ЦРБ им.70-лет НСО Евгения Николаевича Пендюка, сделавшего ставку на замечательных врачей, выходцах из государств Средней Азии в ЦРБ собран лучший коллектив, что есть в районах области. В различных конкурсах с голосованием, проходящих в интернете, за наших врачей подают свой голос тысячи жителей кишлаков и аулов.

Не способные выдерживать столь высокие требования к знаниям и умениям, уезжают в областной центр, в соседние районы, переходят в другие лечебные учреждения города.

В Татарской ЦРБ им.70-лет НСО остаются лучшие, среди них есть и кандидат наук и те, кто окончил несколько медицинских университетов. Наше здоровье в надёжных руках.