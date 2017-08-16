Не на того напали

Следственным отделом по Первомайскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Предварительно установлено, что в ночное время 12 августа 2017 года около 22 часов сотрудникам группы задержания Первомайского ОВО по городу Новосибирску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» из охраняемого магазина поступило сообщение о необходимости оказать помощь сотруднику частного охранного предприятия.

По прибытии на место, им стало известны обстоятельства вызова – в павильоне магазина на девушку напали находившиеся в нетрезвом состоянии мужчины, которые впоследствии скрылись. Девушка была напугана и попросила сотрудников Росгвардии проводить ее до дома. На подходе к своему дому по ул. Первомайская девушка увидела своих обидчиков в компании пятерых пьяных мужчин и беременной девушки. Сообщила об этом провожавшему её сотруднику.

Они находились в состоянии опьянения и сразу вступили в словесный конфликт с сотрудником Росгвардии, отказались выполнять его законные требования и пройти в служебный автомобиль для разбирательства. Продолжая конфликт, мужчины в соучастии со своими знакомыми стали наносить удары сотруднику Росгвардии, который, применив приемы борьбы, вырвался и был вынужден произвести предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия. Оружие в отношении нападавших мужчин применить не представлялось возможным, так как рядом с ними стояла беременная девушка. На помощь сослуживцу пришел его напарник, который вызвал подкрепление. Общими усилиями сотрудников войск национальной гвардии и отдела полиции №9 «Первомайский» Управления МВД России по г. Новосибирскуудалось задержать на месте происшествия трех мужчин 1970, 1987 и 1974 года рождения. Личность четвертого нападавшего в ходе следствия была установлена, и он объявлен в розыск.

Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В настоящее время по уголовному делу проведены необходимые следственные действия, в том числе произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели событий, назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Расследование продолжается.





В течение 2017 года по фактам оскорбления и причинения насилия в отношении сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области было возбуждено 17 уголовных дел, 6 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

