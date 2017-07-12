Почему мы должны платить за государство?
Государство — особая организация общества, располагающая специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории и обладающая суверенитетом.Суверенитет — это хорошо. Правовой порядок — это тем более прекрасно. Механизмы управления и принуждения… Ну, как бы без них тоже невозможно.
Государства бывают разные. Где-то лучше для граждан (так называемые «социально ориентированные»), где-то хуже. Сравнивать не буду, ибо на весь остальной мир мне реально побоку, я в России живу. Соответственно, все вопросы исключительно по нашей необъятной.
Можно ли сказать, что «государство — это мы»? Наверное, нет. Факт сегодняшнего дня, что государство у нас существует вполне нормально и без нас. Но за наш счет. https://topwar.ru/119840-pochemu-my-dolzhny-platit-za-gosudarstvo.html