Тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года вырастут до 7%
В середине лета традиционно растут тарифы на коммунальные услуги. То есть отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электричество, газ. В среднем по стране подорожание должно уложиться в 4% — на размер прогнозируемого в этом году уровня инфляции. А он примерно таким и ожидается. Но не все так просто. По разным регионам проценты подорожания разные. В Подмосковье тарифы должны вырасти в пределах 4%, а вот в столице — в пределах 7%. https://www.nsk.kp.ru/daily/26698.3/3721294/