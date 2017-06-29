Женщина из Татарска оказалась в беде. Нужна помощь!

У меня обнаружили опухоль головного мозга. Операция назначена на 24 июля в Новосибирской НИИТО. Она бесплатная (по квоте), но нужны деньги на послеоперационное лечение.

Я – пенсионерка, помочь мне некому, накоплений нет. Обращаюсь к добрым людям: может, кто хоть немного поможет.

Мой телефон 8-953-873-5624. Галина Степановна.

От редакции: Галина Степановна предоставила документы, в том числе касающиеся диагноза, направление на операцию. Есть возможность – выделите хотя бы 100 рублей. Нет – помолитесь о ее здоровье.