Коловрат и образы героев

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Почему-то в фильме Евпатий Коловрат выглядит дрищем, навроде Брэда Питта какого-нибудь. А вот так его видит современный скульптор Иван Коржев.

Памятник Коловрату в Рязани. Классический образ витязя. Если не знать, что это Коловрат, сойдет и за Невского, и за Донского.

Легендарный снайпер Василий Зайцев в иностранном фильме "Враг у ворот". Голодный, худой и гонимый политруками на убой.

Настоящий Василий Зайцев.



Жанна Дарк фресочная.



И современно-киношная.

Я художник, как говорится, я так вижу.
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