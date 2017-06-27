Коловрат и образы героев

Почему-то в фильме Евпатий Коловрат выглядит дрищем, навроде Брэда Питта какого-нибудь. А вот так его видит современный скульптор Иван Коржев.Памятник Коловрату в Рязани. Классический образ витязя. Если не знать, что это Коловрат, сойдет и за Невского, и за Донского.Легендарный снайпер Василий Зайцев в иностранном фильме "Враг у ворот". Голодный, худой и гонимый политруками на убой.Настоящий Василий Зайцев.Жанна Дарк фресочная.И современно-киношная.Я художник, как говорится, я так вижу.