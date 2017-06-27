Из-за чего весь побор
Минфин дорабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласно которой россияне добровольно будут жертвовать частью зарплаты ради повышенных выплат в будущем. Ожидается, что ведомство Антона Силуанова внесет ее в правительство до конца июня. Спорным моментом является так называемая «автоподписка» (то есть гражданин автоматически включается в систему ИПК и начинает отдавать свои деньги), поскольку она противоречит Гражданскому кодексу. Но это не единственный недостаток новшества. Эксперты полагают, что система вряд ли заработает в полную силу: у населения нет ни лишних денег, ни доверия к государству.
https://lenta.ru/articles/2017/06/26/ipk/
https://lenta.ru/articles/2017/06/26/ipk/