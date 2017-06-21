Следы времени

Два одинаковых плюшевых медведя. С одним играл ребенок, а другого убрали в кладовку, чтобы через 30 лет подарить его ребенку ребенкаМраморный пол, протертый посетителями, стоящими перед банковскими клеркамиФасад нью-йоркского дома, очищенный от копотиЖизненный цикл пенниЛицо водителя фургона, который 28 лет просидел за баранкой и освещался солнцем с одной стороныКультурный слой рекламных плакатовСеребряный доллар, который человек носил в кармане с 1952 годаСледы ног монаха, молившегося на одном месте 20 лет