Следы времени
Два одинаковых плюшевых медведя. С одним играл ребенок, а другого убрали в кладовку, чтобы через 30 лет подарить его ребенку ребенка
Мраморный пол, протертый посетителями, стоящими перед банковскими клерками
Фасад нью-йоркского дома, очищенный от копоти
Жизненный цикл пенни
Лицо водителя фургона, который 28 лет просидел за баранкой и освещался солнцем с одной стороны
Культурный слой рекламных плакатов
Серебряный доллар, который человек носил в кармане с 1952 года
Следы ног монаха, молившегося на одном месте 20 лет
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