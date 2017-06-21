Следы времени

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Два одинаковых плюшевых медведя. С одним играл ребенок, а другого убрали в кладовку, чтобы через 30 лет подарить его ребенку ребенка


Мраморный пол, протертый посетителями, стоящими перед банковскими клерками


Фасад нью-йоркского дома, очищенный от копоти


Жизненный цикл пенни


Лицо водителя фургона, который 28 лет просидел за баранкой и освещался солнцем с одной стороны


Культурный слой рекламных плакатов


Серебряный доллар, который человек носил в кармане с 1952 года


Следы ног монаха, молившегося на одном месте 20 лет
mi3ch.livejournal.com
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