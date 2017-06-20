В России разрешили сиесту

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Путин уточнил в Трудовом кодексе права россиян на отдых и оплату сверхурочных.Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс, уточняющие порядок предоставления неполного рабочего дня, перерыва для отдыха и оплату сверхурочных часов работы. Работающему менее четырех часов в день перерыв для еды и отдыха может не предоставляться, сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере, а в праздничные и выходные дни предусмотрена почасовая оплата.
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/19/10728155.shtml
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