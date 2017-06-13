Яшин в FIFA

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Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA. Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола.

Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо. Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны. Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.

rusvesna.su/

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA.

Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.​

Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.

Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.


Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA.

Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.​

Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.

Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.


Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA.

Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.​

Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.

Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.


Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA.

Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.​

Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.

Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.


Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18. Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA Sports FIFA.

Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.​

Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».

В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.

Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.


Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623
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