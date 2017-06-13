Яшин в FIFA

Легендарный советский голкипер Лев Яшин, выступавший за
московское «Динамо» и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте EA
Sports FIFA. Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового
футбола.
Наряду с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и
Роналдо. Лев Яшин является единственным в футбольной истории
голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился
чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны. Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956
года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Легендарный
советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте
EA Sports FIFA.
Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду
с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.
Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623
Легендарный
советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте
EA Sports FIFA.
Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду
с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.
Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623
Легендарный
советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте
EA Sports FIFA.
Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду
с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.
Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623
Легендарный
советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте
EA Sports FIFA.
Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду
с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.
Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.
Источник: http://rusvesna.su/news/1497328623
Легендарный
советский голкипер Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР, появится в футбольном симуляторе FIFA 18.
Соответствующая информация обнародована в официальном Twitter-аккаунте
EA Sports FIFA.
Советский вратарь будет включен в состав легенд мирового футбола. Наряду
с Яшиным в список войдут Диего Марадона, Тьерри Анри, Пеле и Роналдо.
Лев Яшин является единственным в футбольной истории голкипером, ставшим обладателем «Золотого мяча».
В рядах московского «Динамо» вратарь пять раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка страны.
Лев Яшин является чемпионом Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победителем чемпионата Европы 1960 года.