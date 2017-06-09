Чёрная метка

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Председатель комитета КНДР по защите мира пообещал превратить Японию в пепел еще раньше, чем это будет сделано с США.

"Если Япония действительно беспокоится о своей безопасности, она должна отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и удалить со своей территории американские базы. Ей следует помнить, что архипелаг может быть превращен в пепел еще до США в случае непредвиденных обстоятельств и если она будет вести себя так же враждебно в отношении КНДР", — говорится в заявлении чиновника, которое цитирует центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В Пхеньяне также напомнили Токио, что Япония – островная страна и "не должна пускаться в авантюры перед лицом непобедимой и беспощадной ядерной державы", которую представляет из себя КНДР.

Раздражение Северной Кореи вызвали заявления Японии о ее прочном союзе с США, которые звучат каждый раз в ответ испытания баллистических и крылатых КНДР, которые в последнее время проходят с интервалом в неделю.

Последнее испытание произошло утром в четверг, когда Пхеньян осуществил несколько пусков противокорабельных крылатых ракет.

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