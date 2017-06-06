Они делают это не потому что сильные, а потому что их много

Суть истории такова: житель Киева пришел 9 мая к памятнику, чтобы возложить цветы. Там у него произошел конфликт с зиговавшими и оскорблявшими людей неонацистами из организации "Сич". Укросми преподнесли историю так, что будто бы озверевший сепар из Донецка напал на группу украинских патриотов в 30 человек и кого-то там побил. На парня завели уголовное дело и уволили с работы. Анатолий Шарий выяснил подробности этой истории и в очередной раз макнул укросми в хорошо известную им субстанцию. Случай хорошо характеризует нынешнюю ситуацию в Украине.